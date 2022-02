Marc Márquez: "No me hace falta estar al 100% para luchar por el mundial"

Cargar el reproductor de audio

Marc Márquez y Pol Espargaró se han reunido este jueves en el lugar donde surge la magia del equipo Repsol: su laboratorio en Madrid. Después de una charla interactiva, el piloto titular HRC ha confirmado que, si bien no se encuentra en una posición favorable para partir como favorito este año, sí se considera un candidato en la lucha por el título.

"De donde vengo no puedo partir como favorito. No es realista. Pero sí que me veo como candidato, porque favoritos hoy en día cuesta elegir uno en MotoGP, ya que cada temporada es diferente", comentó Marc.

Márquez concluyó una jornada positiva de test en Malasia e Indonesia. Sin embargo, el 100% del piloto de Cervera distará mucho del 100% de sus rivales, que partirán con la ventaja de llegar más fuertes físicamente.

"Vengo de dos temporadas muy difíciles. Me ha tocado vivir lo mejor de un deporte y lo peor. Cuando parece que sales, entras en otra lesión", relataba.

"Ahora mismo estoy en un momento bueno, y si me peguntas ‘cómo estás’ puedo decir que bien. No sé si estoy al 100%, pero sí que sé que no hace falta estar al 100% para luchar por el mundial", aseguraba a Motorsport.com

"Me ha ido muy bien en los test y llego a Qatar listo para empezar. Es una sensación que no tuve hace dos años, así que quiero empezar con buen pie y con calma. Sé que voy a ir mejorando carrera tras carrera. Tengo que tener paciencia", añadió.

El octacampeón cumple su décima temporada en el campeonato, años donde ha sido testigo de la entrada y salida de diferentes generaciones de pilotos para los que se postula como gran referente.

"Es verdad que todos los pilotos son rivales y una vez en pista da igual el nombre y el color, pero sí que es diferente haber luchado como rookie contra los experimentos, y luego ser tú el que tiene la experiencia y que vengan rookies e intentar aprender".

Además, considera que hay mucho que aprender de los recién llegados a la categoría.

"Los rookies son muy rápidos y todos pilotan diferente. Se ha visto que pilotos muy jóvenes te pueden ganar un mundial el primer año de subir a la categoría".

Marc nos confirma que se muda a Madrid con el objetivo de mantener "fresco" el brazo, ya que doctores, su fisio y preparador de confianza están aquí.

"He hecho un cambio en mi vida personal. Me traslado a Madrid con el objetivo de mantener fresco el brazo, ya que los doctores, mi fisio y preparador de confianza están aquí. Así que después de todos estos años un cambio de aires me apetecía. Cuando deje de tener motivación será el momento de colgar el mono".

"Es duro ver doble y tener la incertidumbre de si podría volver a correr, porque no son imaginaciones tuyas, sino que te lo die un doctor. Pero cuando te subes a una moto se te olvida ese pasado y solo piensas en el objetivo que tienes delante y el que quieres conseguir".

Para Marc, contar con un entorno seguro a nivel personal y familiar ha sido la clave en el proceso de recuperación física y mental.

"En mi caso nunca he recurrido a un psicólogo deportivo. Para mí la salud mental es el entorno. Si el entorno es bueno y no es tóxico, para mí eso es salud mental. En momentos difíciles busco a los míos. Ahí es donde realmente mejoro y consigues evadirte".

Por último, la Honda RC213V arrancará en Qatar con un nuevo y carismático diseño, muy diferente al de años anteriores.

"Creo que es una moto que, como está ahora mismo, está lista para luchar por el Mundial. Es muy diferente a lo que estaba acostumbrado. Es un nuevo concepto y he tenido que llevarla a mi terreno. Durante la temporada iremos probando chasis y basculantes, para ver qué problemas hay, pero ya vamos con una moto lista para todo", concluyó el piloto de Cervera.