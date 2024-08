Márquez no se ve en la lucha por el título de MotoGP: "Está muy complicado"

El piloto de Gresini tomó parte en la gran fiesta del ducatismo, el WDW 2024 que se celebró en Misano, y en la 'Race of Champions', en la que logró la tercera posición tras adelantar a Nicoló Bulega en la última curva, con toque incluido, que llevó al italiano al suelo en una maniobra que ha incendiado las redes sociales durante días.

Con las vacaciones de verano consumidas, Marc Márquez se presenta en Silverstone este jueves, en la previa del Gran Premio de Gran Bretaña, respondiendo aún preguntas en torno al accidente con Bulega y a su 'naturaleza' como deportista: "Es difícil diferenciar entre una carrera y una exhibición", bromeó.

"Es verdad que fue una carrera con motos de calle, pero se rodó a récord, intenté un adelantamiento que con la MotoGP estoy acostumbrado hacerlo en cada carrera y, entre comillas, me sale fácil. Pero allí no entendí que estaba con una moto de calle y que las reacciones son diferentes, y cuando la moto reaccionó de forma inesperada cometí el error ese", explicó, un error que llevó a Bulega al suelo y a los jefes de Ducati a poner cara de circunstancias, como se pudo ver en televisión. "No lo vi, la verdad", explicó Marc. "Cuando organizas una carreras, de exhibición hay poco", apostilló.

Tras la carrera Marc dijo que no había notado contacto con Bulega, pero si admitió que había cometido un error. "Dije que quería hablar con él para entender exactamente dónde nos tocamos", añadió antes de zanjar el tema explicando su primer baño de multitudes con los fans de la marca de Bolonia. "El ducatista no tiene nacionalidad, la mayoría es italiana, pero lo que vi es que apoyan la marca y lo que es Ducati, y es lo que voy a intentar yo: soy piloto de carrera y eso significa coger una moto y dar el máximo cada vez que sales a pista, y eso es lo que haré con Ducati, defender los colores al máximo. Están ganando y que sigan ganando los próximos años", resumió.

Alex Márquez, Gresini Racing, Gresini Racing, Marc Márquez, Gresini Racing, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Márquez ve "complicado" luchar por el Mundial

Volviendo a MotoGP, Marc mantiene el tercer puesto de la general y con 10 grandes premios todavía por delante y más de 400 puntos en juego, está a 56 del líder, Pecco Bagnaia, una distancia que debería mantenerle en la lucha.

"Complicado", admitió. "Te podría decir que sí, que vamos a intentarlo, pero llevamos tiempo salvándolo los domingos. Si quieres luchar por el título tienes que ser igual de constante que Jorge Martin y Pecco Bagnaia en términos de velocidad. Si tu tienes la velocidad y te caes como Martín, eso lo puedes arreglar. Si no tienes la velocidad y quieres llegar, cuesta más arreglarlo. Intentaremos dar el cien por cien y dar un pasito más. Pero a ver dónde ponen el listón los dos pilotos que están yendo más rápido ahora en la categoría".

Bagnaia ha ganado las cuatro últimas carreras de forma consecutiva, recuperando el liderato y dejando claro que va a por su tercer título de MotoGP, pararle ahora mismo se antoja difícil.

"Para pararle hay que ser más rápido que él, pero por ir más rápido que él te puede pasar lo que le sucedió a Martín en Sachsenring (se cayó cuando lideraba a dos vueltas del final), es un error que cuando están rodando los dos pilotos a récord, uno de los dos falla. Y será así hasta final de año, cuando vas liderando es que vas más rápido que los otros, estás tomando más riesgos y es ahí donde ser cometen esos errores".

Unos riesgos que Marc, ahora mismo, no tiene las armas para asumirlos.

"Estoy demasiado lejos para exponerme a ese riesgo. En Jerez y Le Mans te hubiera dicho que sí, que estoy dispuesto. A partir de Francia nos ha costado un poquito más, incluso Sachsenring fue un fin de semana muy especial, pero… habrá circuitos que estaré listo para luchar con ellos por la victoria siendo perfecto, como hubiera sido quizá en Alemania. Allí lo dije, con un fin de semana perfecto intentaría ponerles las cosas difíciles, pero no seremos superiores. Lo intentaremos en los circuitos favorables, pero en muchos más estaremos muy lejos".

Una diferencia que se ha estabilizado en las últimas carreras y que no pocos achacan a la diferencia entre la Ducati 2024 y la 2023.

"Por qué se produce, no lo sé, pero ellos conocen muy bien la moto, son capaces de adaptarse en cada situación a lo que necesita la moto. Yo de momento tengo un estilo muy definido con esta Ducati que si intento cambiar en una curva para intentar replicar su estilo, aun me cuesta. Me va saliendo, pero a destellos. Los sábados, la clasificación sigue siendo mi punto débil. Saliendo en tercera o cuarta fila no tienes nada que hacer contra estos pilotos que son más rápidos que tu".

Por último, Marc destacó el diseño vintage de la Ducati del equipo Gresini. "Para mi están en el podio de las más bonitas, siempre es importante estar en el podio", bromeó, antes de completar ese podio de diseños presentado este jueves en Silverstone. "Me ha gustado mucho la Yamaha y también la Honda", zanjó.