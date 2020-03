Márquez: "Quizás Lorenzo a lo que tenía miedo era a la moto"

Mientras la pandemia de coronavirus sigue afectando al mundo y cancelando multitud de carreras (MotoGP ya ha tenido que suspender o aplazar la de Qatar, Tailandia, Estados Unidos y Argentina), solo queda esperar y revivir el pasado.

Es lo que hizo DAZN, que puso a Marc Márquez a comentar el GP de Tailandia 2019, donde se hizo con su última corona, junto a Ernest Riveras.

El periodista además pudo hacer algunas preguntas al multicampeón, que obviamente comenzó diciendo cómo está pasando el confinamiento: "Es realmente difícil. De vez en cuando mi hermano me presta los perrillos y salgo a dar un paseo, pero tengo que ser responsable y me quedo en casa. Aproveché la oportunidad para arreglar mi habitación".

"Es muy difícil, pero todo es un acto de responsabilidad. Esto también es una lección en la vida para todos nosotros, nos unirá mucho más. Los verdaderos héroes son los médicos. Los apreciaremos mucho más en el futuro".

Uno de los comentarios más interesantes, sin embargo, llegó cuando habló de su ex compañero de equipo Jorge Lorenzo, que anunció la retirada en Valencia y que, posteriormente, fichó por Yamaha como probador, anunciando recientemente su intención de correr como wild card en Barcelona.

“La noticia me llegó como a todos, por sorpresa el jueves de Valencia, me enteré esa misma mañana. Sí que es cierto que a Jorge le costó mucho adaptarse a la Honda, a parte de que las lesiones no le ayudaron. Se retiró porque según él había cogido miedo, tenía ese respeto, pero quizá respeto a la moto, porque si ahora es capaz de subirse a otra moto y hacer un wild card, como creo que anunció, miedo al deporte no tiene, quizá cogió miedo a la moto o no acabó de entenderla”, valoró en referencia a la Honda.

El #93, además, habló del que muchos piensan que será su gran rival en el presente, pero también en el futuro, Fabio Quartararo.

"Cada vez es más difícil ganarle. Perdió algunos duelos al principio por su falta de experiencia, pero está aprendiendo y seguramente en 2020, cuando volvamos a competir, será uno de los rivales a batir. Le faltó ganar, pero ha demostrado mucho. No tienes que ganar para demostrar que puedes luchar por el título".

Por último, hablando de sus objetivos para una temporada que aún no se sabe cuándo empezará, Márquez no tiene muchas dudas.

"2019 fue mi mejor año, será muy difícil mejorarlo o igualarlo. Gané mucho y solo hice un cero. Pero estamos aquí para eso, para repetir esa temporada o mejorarla. Mi objetivo siempre es el mismo: luchar por el mundial y seguir creciendo como piloto y como persona", remachó.

