Márquez se frota las manos tras liderar un Warm Up en mojado

Marc Márquez necesitaba unas condiciones especiales para acercarse a las Ducati GP24 que el sábado, en la sprint, le dejaron muy atrás en una distancia de solo 13 vueltas, pero con la irrupción de la lluvia este domingo en el circuito tailandés, desde primera hora, y la previsión de que siga lloviendo a la hora de la carrera, las cartas de la partida vuelven a mezclarse y, como es bien sabido, estas circunstancias son las que mejor sabe aprovechar el ocho veces campeón del mundo.

En el Warm Up, con la pista mojada y con neumáticos de lluvia, el de Gresini no solo lideró la sesión, sino que además marcó las dos vueltas más rápidas dejando atrás a Jorge Martín, que acabó segundo a una décima y media, a Pecco Bagnaia, que lo hizo noveno a un segundo de distancia y a un Enea Bastianini, el ganador ayer, que no quiso tomar riesgos y terminó 18º en la hoja de tiempos a más de un segundo y medio, un escenario que nos trae a la memoria la espectacular victoria del catalán en Misano en una carrera flag to flag en la que solo cuatro gotas cambiaron absolutamente todo el guión del fin de semana.

Por detrás de Marc y Jorge, terminó Luca Marini, con Franco Morbidelli cuarto y el piloto de KTM Pedro Acosta, quinto superando a Jack Miller, un especialista en estas condiciones. Buen Warm Up también para Maverick Viñales, que ayer pedía que bajara la temperatura para poder domesticar a su Aprilia, deseo concedido por el momento.

Marco Bezzecchi terminó octavo, con Bagnaia noveno y Fabio Di Giannantonio cerrando el top 10 en esta última sesión libre del fin de semana.

Clasificación del Warm Up de MotoGP del Gran Premio de Tailandia 2024: