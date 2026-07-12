Márquez lidera el Warm Up del domingo en Alemania con caída de Di Giannantonio

Los 10 minutos de Warm Up del Gran Premio de Alemania se saldaron con el mejor tiempo de Marc Márquez, poleman del fin de semana y ganador de la sprint celebrada este sábado. El de Ducati cerró un giro en 1.20.119 para superar a Fabio Di Giannantonio, que había sido el más rápido hasta ese momento con 70 milésimas menos. El italiano, en su último giro, intentó forzar para recuperar la posición, sufriendo una fuerte caída en la curva 8 que, afortunadamente, se saldó sin consecuencias.

A diferencia de Marc, que hizo el calentamiento con duro delante y medio detrás, Di Giannantonio optó por la combinación blando delante y medio detrás. Todos optaron por el compuesto medio traser y el duro delantero excepto Jack Miller, Joan Mir y Franco Morbidelli, además del #49.

El problema para Diggia y para el VR46, es que el corredor estaba probando la evolución aerodinámica del equipo oficial, destrozando la moto y quedándose sin ese nuevo paquete. De hecho, en la caída se pudo ver un fuerte movimiento de la moto que envió al suelo, por octava vez esta temporada, al tercero de la general.

Alex Márquez completó el tercer puesto, igual que ayer en la meta de la sprint, con estos tres mismos pilotos en la meta. El cuarto mejor tiempo fue para Fabio Quartararo, por delante de Jack Miller con las Yamaha rindiendo a una vuelta, algo que no peuden replicar en ritmo de carrera. Raúl Fernández fue sexto, por delante de Pecco Bagnaia. El top 10 lo completaron Luca Marini, primera Honda, Diogo Moreria y Ai Ogura. El líder del certamen, Jorge Martín acabó 14º, justo por detrás de Pedro Acosta.

Clasificación Warm Up MotoGP GP de Alemania 2026: