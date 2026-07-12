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MotoGP GP de Alemania

Márquez lidera el Warm Up del domingo en Alemania con caída de Di Giannantonio

Marc Márquez marcó la mejor vuelta del calentamiento del GP de Alemania, superando a Fabio Di Giannantonio por 70 milésimas, pese a que el italiano acabó la sesión con una fuerte caída sin consecuencias físicas.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Los 10 minutos de Warm Up del Gran Premio de Alemania se saldaron con el mejor tiempo de Marc Márquez, poleman del fin de semana y ganador de la sprint celebrada este sábado. El de Ducati cerró un giro en 1.20.119 para superar a Fabio Di Giannantonio, que había sido el más rápido hasta ese momento con 70 milésimas menos. El italiano, en su último giro, intentó forzar para recuperar la posición, sufriendo una fuerte caída en la curva 8 que, afortunadamente, se saldó sin consecuencias.

A diferencia de Marc, que hizo el calentamiento con duro delante y medio detrás, Di Giannantonio optó por la combinación blando delante y medio detrás. Todos optaron por el compuesto medio traser y el duro delantero excepto Jack Miller, Joan Mir y Franco Morbidelli, además del #49.

El problema para Diggia y para el VR46, es que el corredor estaba probando la evolución aerodinámica del equipo oficial, destrozando la moto y quedándose sin ese nuevo paquete. De hecho, en la caída se pudo ver un fuerte movimiento de la moto que envió al suelo, por octava vez esta temporada, al tercero de la general.

Alex Márquez completó el tercer puesto, igual que ayer en la meta de la sprint, con estos tres mismos pilotos en la meta. El cuarto mejor tiempo fue para Fabio Quartararo, por delante de Jack Miller con las Yamaha rindiendo a una vuelta, algo que no peuden replicar en ritmo de carrera. Raúl Fernández fue sexto, por delante de Pecco Bagnaia. El top 10 lo completaron Luca Marini, primera Honda, Diogo Moreria y Ai Ogura. El líder del certamen, Jorge Martín acabó 14º, justo por detrás de Pedro Acosta.

Clasificación Warm Up MotoGP GP de Alemania 2026:

Clasificación Warm Up MotoGP GP de Alemania 2026:

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 7

1'20.119

   163.781  
2 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 6

+0.070

1'20.189

 0.070 163.638  
3 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 8

+0.392

1'20.511

 0.322 162.983  
4 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 7

+0.769

1'20.888

 0.377 162.224  
5 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 8

+0.783

1'20.902

 0.014 162.196  
6 Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 7

+0.865

1'20.984

 0.082 162.032  
7 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 7

+0.913

1'21.032

 0.048 161.936  
8 Italy L. Marini Honda 10 Honda 7

+1.097

1'21.216

 0.184 161.569  
9 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 8

+1.110

1'21.229

 0.013 161.543  
10 Japan A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 7

+1.139

1'21.258

 0.029 161.485  
11 Spain J. Mir Honda 36 Honda 7

+1.197

1'21.316

 0.058 161.370  
12 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 8

+1.212

1'21.331

 0.015 161.340  
13 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 8

+1.218

1'21.337

 0.006 161.328  
14 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 8

+1.247

1'21.366

 0.029 161.271  
15 Spain M. Viñales Tech3 12 KTM 8

+1.279

1'21.398

 0.032 161.207  
16 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 7

+1.287

1'21.406

 0.008 161.192  
17 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 7

+1.491

1'21.610

 0.204 160.789  
18 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 7

+1.682

1'21.801

 0.191 160.413  
19 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 8

+1.863

1'21.982

 0.181 160.059  
20 United Kingdom C. Crutchlow LCR 35 Honda 7

+2.033

1'22.152

 0.170 159.728  
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