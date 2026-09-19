Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Alonso revela el "shock" que sufrió Aston Martin con su F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Alonso revela el "shock" que sufrió Aston Martin con su F1 2026

MotoGP en DIRECTO: sigue la carrera sprint del GP de Austria con Live Timing

MotoGP
MotoGP
GP de Austria
MotoGP en DIRECTO: sigue la carrera sprint del GP de Austria con Live Timing

Martín: "No esperaba lograr la pole; a ver cómo contenemos a Márquez y Acosta"

MotoGP
MotoGP
GP de Austria
Martín: "No esperaba lograr la pole; a ver cómo contenemos a Márquez y Acosta"

La parrilla de salida de MotoGP para el GP de Austria 2026: filas y posiciones

MotoGP
MotoGP
GP de Austria
La parrilla de salida de MotoGP para el GP de Austria 2026: filas y posiciones

Martín se suma a la fiesta en Austria con una pole explosiva

MotoGP
MotoGP
GP de Austria
Martín se suma a la fiesta en Austria con una pole explosiva

Márquez lidera el FP2 en Austria, que acabó por los suelos sin consecuencias

MotoGP
MotoGP
GP de Austria
Márquez lidera el FP2 en Austria, que acabó por los suelos sin consecuencias

De la Rosa compara al Alonso de 2002 con el de 2026: "La velocidad es la misma"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
De la Rosa compara al Alonso de 2002 con el de 2026: "La velocidad es la misma"

Mercedes apunta a Malasia para acabar con su sequía de poles con nuevas mejoras

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Mercedes apunta a Malasia para acabar con su sequía de poles con nuevas mejoras
Crónica de entrenamientos
MotoGP GP de Austria

Márquez lidera el FP2 en Austria, que acabó por los suelos sin consecuencias

Marc Márquez ha sido el más rápido en el FP2 del GP de Austria, celebrado en condiciones mixtas tras la lluvia de la noche. El de Ducati salió a 12 minutos del final de la sesión, marcó el mejor tiempo y acabó con una caída inesperada.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Marc Márquez ha sido el más rápido en el FP2 de MotoGP del GP de Austria, que se ha celebrado este sábado por la mañana en el Red Bull Ring en condiciones mixtas. La lluvia caída durante la noche había dejado algunas zonas de humedad sobre el asfalto, lo que llevó a muchos pilotos a quedarse en boxes en la primera parte de la sesión.

El de Ducati fue el último en salir a pista, espero hasta 18 minutos para, a falta de doce, subirse a su moto y completar ocho vueltas, parando el crono en 1.29.663. Sin embargo, en el último momento, a solo segundos del final de la sesión, el español tuvo un susto salvando la caída, pero a continuación, en la primera curva, se fue al suelo, aunque sin consecuencias. El problema es que Márquez tuvo que recuperar la moto ya la necesitaba para la sesión de clasificación Q2, que arrancaba en menos de 25 minutos.

Pol Espargaró, sustituto de Maverick Viñales en Tech3, fue el primero en salir con neumáticos de mojado, pero solo aguantó tres vueltas ya que la pista tenía muchas zonas secas, un carril que aprovecharon Marco Bezzecchi, Takaaki Nakagami, sustituto de Joan Mir en Honda, y Raúl Fernández para rodar, aunque fuera en tiempos lentos por las condiciones, marcando un tiempo de 1.31.5 el de Trackhouse, lejos del 1.28.3 con el que Acosta lideró la Práctica del viernes.

Poco a poco se fueron incorporando pilotos, ya todos con goma lisa, marcando Pecco Bagnaia un tiempo ya sólido de 1.30 medios. A 15 minutos del final de la sesión que dura media hora, salieron del box Jorge Martín, Alex Márquez o el propio Acosta, que rápidamente se pusieron en tiempos rápidos, mientras que Marc Márquez esperó a que faltaban 12 minutos para la bandera a cuadros y ser el gran protagonistas, liderando los tiempos y cayendo en la primera curva.

Martín fue el segundo más rápido, por delante de Acosta, Aldeguer, un Bagnaia más recuperado, Quartararo, Alex Márquz, Enea Bastianini, Johann Zarco y Fernández. Bezzecchi acabó el 15º en los tiempos, por detrás de Ai Ogura, todos ellos con combinación de goma blanda delante y detrás, lo que lleva a pensar que esa será la elección para la sprint de esta tarde.

Clasificación FP2 MotoGP del GP de Austria 2026:

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 8

1'29.663

   174.573  
2 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 10

+0.202

1'29.865

 0.202 174.181  
3 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 11

+0.226

1'29.889

 0.024 174.134  
4 Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 7

+0.294

1'29.957

 0.068 174.003  
5 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 10

+0.430

1'30.093

 0.136 173.740  
6 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 8

+0.577

1'30.240

 0.147 173.457  
7 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 8

+0.607

1'30.270

 0.030 173.399  
8 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 12

+0.751

1'30.414

 0.144 173.123  
9 France J. Zarco LCR 5 Honda 9

+0.789

1'30.452

 0.038 173.050  
10 Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 12

+0.800

1'30.463

 0.011 173.029  
11 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 8

+0.899

1'30.562

 0.099 172.840  
12 Spain P. Espargaró Tech3 44 KTM 11

+0.940

1'30.603

 0.041 172.762  
13 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 8

+1.104

1'30.767

 0.164 172.450  
14 Japan A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 11

+1.246

1'30.909

 0.142 172.180  
15 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 14

+1.290

1'30.953

 0.044 172.097  
16 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 12

+1.453

1'31.116

 0.163 171.789  
17 Japan T. Nakagami Honda 30 Honda 14

+1.485

1'31.148

 0.032 171.729  
18 Italy L. Marini Honda 10 Honda 9

+1.544

1'31.207

 0.059 171.618  
19 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 9

+1.564

1'31.227

 0.020 171.580  
20 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 14

+1.704

1'31.367

 0.140 171.317  
21 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 11

+1.780

1'31.443

 0.076 171.175  
22 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 13

+1.901

1'31.564

 0.121 170.949  
Ver resultados
Por si te lo perdiste:

Comparte o guarda este artículo

Siguiente artículo Martín se suma a la fiesta en Austria con una pole explosiva

Mejores comentarios
Más de
Germán Garcia Casanova

Completada la parrilla de MotoGP para la temporada 2027

MotoGP
MotoGP
Completada la parrilla de MotoGP para la temporada 2027

El equipo Tech3 anuncia el fichaje del australiano Senna Agius

MotoGP
MotoGP
El equipo Tech3 anuncia el fichaje del australiano Senna Agius

Ogura viajará a Austria para buscar el 'apto' y poder reaparecer tras su lesión

MotoGP
MotoGP
GP de Austria
Ogura viajará a Austria para buscar el 'apto' y poder reaparecer tras su lesión

Últimas noticias

Alonso revela el "shock" que sufrió Aston Martin con su F1 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de España
Alonso revela el "shock" que sufrió Aston Martin con su F1 2026

MotoGP en DIRECTO: sigue la carrera sprint del GP de Austria con Live Timing

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Austria
MotoGP en DIRECTO: sigue la carrera sprint del GP de Austria con Live Timing

Martín: "No esperaba lograr la pole; a ver cómo contenemos a Márquez y Acosta"

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Austria
Martín: "No esperaba lograr la pole; a ver cómo contenemos a Márquez y Acosta"

La parrilla de salida de MotoGP para el GP de Austria 2026: filas y posiciones

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Austria
La parrilla de salida de MotoGP para el GP de Austria 2026: filas y posiciones