Márquez lidera el FP2 en Austria, que acabó por los suelos sin consecuencias

Marc Márquez ha sido el más rápido en el FP2 de MotoGP del GP de Austria, que se ha celebrado este sábado por la mañana en el Red Bull Ring en condiciones mixtas. La lluvia caída durante la noche había dejado algunas zonas de humedad sobre el asfalto, lo que llevó a muchos pilotos a quedarse en boxes en la primera parte de la sesión.

El de Ducati fue el último en salir a pista, espero hasta 18 minutos para, a falta de doce, subirse a su moto y completar ocho vueltas, parando el crono en 1.29.663. Sin embargo, en el último momento, a solo segundos del final de la sesión, el español tuvo un susto salvando la caída, pero a continuación, en la primera curva, se fue al suelo, aunque sin consecuencias. El problema es que Márquez tuvo que recuperar la moto ya la necesitaba para la sesión de clasificación Q2, que arrancaba en menos de 25 minutos.

Pol Espargaró, sustituto de Maverick Viñales en Tech3, fue el primero en salir con neumáticos de mojado, pero solo aguantó tres vueltas ya que la pista tenía muchas zonas secas, un carril que aprovecharon Marco Bezzecchi, Takaaki Nakagami, sustituto de Joan Mir en Honda, y Raúl Fernández para rodar, aunque fuera en tiempos lentos por las condiciones, marcando un tiempo de 1.31.5 el de Trackhouse, lejos del 1.28.3 con el que Acosta lideró la Práctica del viernes.

Poco a poco se fueron incorporando pilotos, ya todos con goma lisa, marcando Pecco Bagnaia un tiempo ya sólido de 1.30 medios. A 15 minutos del final de la sesión que dura media hora, salieron del box Jorge Martín, Alex Márquez o el propio Acosta, que rápidamente se pusieron en tiempos rápidos, mientras que Marc Márquez esperó a que faltaban 12 minutos para la bandera a cuadros y ser el gran protagonistas, liderando los tiempos y cayendo en la primera curva.

Martín fue el segundo más rápido, por delante de Acosta, Aldeguer, un Bagnaia más recuperado, Quartararo, Alex Márquz, Enea Bastianini, Johann Zarco y Fernández. Bezzecchi acabó el 15º en los tiempos, por detrás de Ai Ogura, todos ellos con combinación de goma blanda delante y detrás, lo que lleva a pensar que esa será la elección para la sprint de esta tarde.