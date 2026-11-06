Crónica de entrenamientos

MotoGP GP de Qatar

Márquez lidera el inicio del GP de Qatar por delante de Bezzecchi; Martín, quinto

Como ya hizo en Sepang hace una semana, Marc Márquez quiso imponer el ritmo desde el principio en el GP de Qatar, liderando el FP1 con un tiempo de 1.52.278, una décima más rápido que Marc Bezzecchi, que fue segundo.

Germán Garcia Casanova

Germán Garcia Casanova

Editado: 6 nov 2026, 12:47

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Marc Márquez, Ducati Team

Marc Márquez

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Doha (Enviado Especial).- Marc Márquez no quiere sorpresas y puso toda la carne en el asador en la primera sesión de entrenamientos libres del GP de Qatar, celebrada con luz diurna, 33 grados en el ambiente y casi cuarenta (39) en el asfalto. El líder del campeonato paró el crono en 1.52.278, lejos del récord de la pista, que estableció él mismo con la pole de la pasada temporada (1.50.499).

La sesión vivió unos momentos de competición entre Márquez y el tercero de la general, Marco Bezzecchi, que llegó a liderar la sesión para acabar segundo al final, separado una décima del español. Ambos, como el resto de pilotos, completaron tres salidas, montando neumatico medio trasero siempre.

Tercero terminó Fabio Di Giannantonio con la Ducati del VR46, cerrando una vuleta rápida a última hora, escalando  en la hoja de tiempos y superando a Pedro Acosta, al que se le paró la KTM, una vez más este año, cuando completaba su última vuelta lanzada. 

Jorge Martín, lesionado en su muñeca derecha, puso acabar la sesión en el quinto lugar, a 0.7 segundos de Márquez, un resultado, el de las dos Aprilia oficiales, que de repetirse el domingo impediría que el de Ducati lograse cerrar el campeonato en Qatar.

"Martín ha mejorado mucho desde el pasado fin de semana en su condición física, vamos a ir sesión a sesión, tratando de ahorrar energía. Lo que más le cuesta es la frenada fuerte, debido a la lesión en la mano derecha, la del freno, pero el paso adelante es evidente", explico el team manager de Aprilia Paolo Bonora.

Sexto en los tiempos del FP1 acabó Pecco Bagnaia, por delante de Raúl Fernández, también lesionado en el dedo indice de su mano derecha, completando el top 10 de la sesión Luca Marini, Franco Morbidelli y Johann Zarco.

Sesión extraña para Enea Bastianini, que acabó 17º justo por delante de Jake Dixon, el británico que sustituye aquí a Joan Mir en el equipo Honda y que solo necesitó cuatro minutos para sufrir su primera caída en este regreso a MotoGP. El de Dover, asesorado en el box por Cal Crutchlow, acabó último a 3.1 segundos de Márquez.

Clasificación FP1 de MotoGP del GP de Qatar 2026:

Todas las estadísticas

 

Cla Piloto #   Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1 Spain M. Márquez Ducati 93   Ducati 16

1'52.278

  172.500   2 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72   Aprilia 16

+0.110

1'52.388

0.110 172.331   3 Italy F. Di Giannantonio VR46 49   Ducati 16

+0.413

1'52.691

0.303 171.868   4 Spain P. Acosta KTM 37   KTM 15

+0.677

1'52.955

0.264 171.466   5 Spain J. Martín Aprilia 89   Aprilia 15

+0.734

1'53.012

0.057 171.380   6 Italy P. Bagnaia Ducati 63   Ducati 15

+0.793

1'53.071

0.059 171.290   7 Spain R. Fernández Trackhouse 25   Aprilia 14

+0.911

1'53.189

0.118 171.112   8 Italy L. Marini Honda 10   Honda 16

+0.952

1'53.230

0.041 171.050   9 Italy F. Morbidelli VR46 21   Ducati 15

+1.028

1'53.306

0.076 170.935   10 France J. Zarco LCR 5   Honda 15

+1.084

1'53.362

0.056 170.850   11 Japan A. Ogura Trackhouse 79   Aprilia 15

+1.263

1'53.541

0.179 170.581   12 Spain F. Aldeguer Gresini 54   Ducati 14

+1.339

1'53.617

0.076 170.467   13 South Africa B. Binder KTM 33   KTM 14

+1.353

1'53.631

0.014 170.446   14 Spain I. Lecuona Gresini 27   Ducati 16

+1.432

1'53.710

0.079 170.328   15 Spain M. Viñales Tech3 12   KTM 17

+1.447

1'53.725

0.015 170.305   16 Brazil D. Moreira LCR 11   Honda 15

+1.791

1'54.069

0.344 169.791   17 Italy E. Bastianini Tech3 23   KTM 14

+1.965

1'54.243

0.174 169.533   18 United Kingdom J. Dixon Honda 96   Honda 13

+3.148

1'55.426

1.183 167.795   Ver resultados

Por si te lo perdiste:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :

Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior MotoGP en DIRECTO: FP1 y Práctica de Qatar (con Live Timing)

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Germán Garcia Casanova



Márquez: "Si tu hermano se juega un Mundial y le tiras la moto a ver qué pasa, entonces eres un mal hermano"

MotoGP

MotoGP

GP de Qatar

5 h

Márquez: "Si tu hermano se juega un Mundial y le tiras la moto a ver qué pasa, entonces eres un mal hermano"



Márquez: "Cogí el último avión con el que podía llegar y me iré con el primero que salga"

MotoGP

MotoGP

GP de Qatar

19 h

Márquez: "Cogí el último avión con el que podía llegar y me iré con el primero que salga"



Aldeguer: "Seguro que ha sido la lesión más tonta de mi vida"

MotoGP

MotoGP

GP de Qatar

19 h

Aldeguer: "Seguro que ha sido la lesión más tonta de mi vida"

Últimas noticias



Márquez lidera el inicio del GP de Qatar por delante de Bezzecchi; Martín, quinto

MotoGP

MGP MotoGP

GP de Qatar

14 min

Márquez lidera el inicio del GP de Qatar por delante de Bezzecchi; Martín, quinto



MotoGP en DIRECTO: FP1 y Práctica de Qatar (con Live Timing)

MotoGP

MGP MotoGP

GP de Qatar

14 min

MotoGP en DIRECTO: FP1 y Práctica de Qatar (con Live Timing)



Moto3 en Qatar - Quiles domina los Libres 1 pese una violenta caída - Resultados y resumen

Moto3

MOT3 Moto3 32 min

Moto3 en Qatar - Quiles domina los Libres 1 pese una violenta caída - Resultados y resumen



Sainz matiza las palabras de Hamilton sobre su relación con Leclerc

Fórmula 1

F1 Fórmula 1

GP de Sao Paulo

1 h

Sainz matiza las palabras de Hamilton sobre su relación con Leclerc

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?
Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse