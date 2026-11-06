Crónica de entrenamientos

MotoGP GP de Qatar

Márquez lidera el inicio del GP de Qatar por delante de Bezzecchi; Martín, quinto

Como ya hizo en Sepang hace una semana, Marc Márquez quiso imponer el ritmo desde el principio en el GP de Qatar, liderando el FP1 con un tiempo de 1.52.278, una décima más rápido que Marc Bezzecchi, que fue segundo.

Germán Garcia Casanova

Editado: 6 nov 2026, 12:47

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Marc Márquez

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Doha (Enviado Especial).- Marc Márquez no quiere sorpresas y puso toda la carne en el asador en la primera sesión de entrenamientos libres del GP de Qatar, celebrada con luz diurna, 33 grados en el ambiente y casi cuarenta (39) en el asfalto. El líder del campeonato paró el crono en 1.52.278, lejos del récord de la pista, que estableció él mismo con la pole de la pasada temporada (1.50.499).

La sesión vivió unos momentos de competición entre Márquez y el tercero de la general, Marco Bezzecchi, que llegó a liderar la sesión para acabar segundo al final, separado una décima del español. Ambos, como el resto de pilotos, completaron tres salidas, montando neumatico medio trasero siempre.

Tercero terminó Fabio Di Giannantonio con la Ducati del VR46, cerrando una vuleta rápida a última hora, escalando en la hoja de tiempos y superando a Pedro Acosta, al que se le paró la KTM, una vez más este año, cuando completaba su última vuelta lanzada.

Jorge Martín, lesionado en su muñeca derecha, puso acabar la sesión en el quinto lugar, a 0.7 segundos de Márquez, un resultado, el de las dos Aprilia oficiales, que de repetirse el domingo impediría que el de Ducati lograse cerrar el campeonato en Qatar.

"Martín ha mejorado mucho desde el pasado fin de semana en su condición física, vamos a ir sesión a sesión, tratando de ahorrar energía. Lo que más le cuesta es la frenada fuerte, debido a la lesión en la mano derecha, la del freno, pero el paso adelante es evidente", explico el team manager de Aprilia Paolo Bonora.

Sexto en los tiempos del FP1 acabó Pecco Bagnaia, por delante de Raúl Fernández, también lesionado en el dedo indice de su mano derecha, completando el top 10 de la sesión Luca Marini, Franco Morbidelli y Johann Zarco.

Sesión extraña para Enea Bastianini, que acabó 17º justo por delante de Jake Dixon, el británico que sustituye aquí a Joan Mir en el equipo Honda y que solo necesitó cuatro minutos para sufrir su primera caída en este regreso a MotoGP. El de Dover, asesorado en el box por Cal Crutchlow, acabó último a 3.1 segundos de Márquez.

Clasificación FP1 de MotoGP del GP de Qatar 2026:

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1 M. Márquez Ducati 93 Ducati 16

1'52.278

172.500 2 M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 16

+0.110

1'52.388

0.110 172.331 3 F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 16

+0.413

1'52.691

0.303 171.868 4 P. Acosta KTM 37 KTM 15

+0.677

1'52.955

0.264 171.466 5 J. Martín Aprilia 89 Aprilia 15

+0.734

1'53.012

0.057 171.380 6 P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 15

+0.793

1'53.071

0.059 171.290 7 R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 14

+0.911

1'53.189

0.118 171.112 8 L. Marini Honda 10 Honda 16

+0.952

1'53.230

0.041 171.050 9 F. Morbidelli VR46 21 Ducati 15

+1.028

1'53.306

0.076 170.935 10 J. Zarco LCR 5 Honda 15

+1.084

1'53.362

0.056 170.850 11 A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 15

+1.263

1'53.541

0.179 170.581 12 F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 14

+1.339

1'53.617

0.076 170.467 13 B. Binder KTM 33 KTM 14

+1.353

1'53.631

0.014 170.446 14 I. Lecuona Gresini 27 Ducati 16

+1.432

1'53.710

0.079 170.328 15 M. Viñales Tech3 12 KTM 17

+1.447

1'53.725

0.015 170.305 16 D. Moreira LCR 11 Honda 15

+1.791

1'54.069

0.344 169.791 17 E. Bastianini Tech3 23 KTM 14

+1.965

1'54.243

0.174 169.533 18 J. Dixon Honda 96 Honda 13

+3.148

1'55.426

1.183 167.795 Ver resultados

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