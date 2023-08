Márquez: "Cuando estás tan lejos es muy fácil meterte en un espiral negativa"

Metido de lleno en un proceso de reconstrucción, el piloto de Honda busca alicientes en aquellas pequeñas cosas que le pueden permitir seguir mejorando una moto que no está en condiciones de medirse ni a las Ducati, ni a las KTM ni tampoco a las Aprilia. En otra época, no muy lejana en el tiempo, cualquier resultado del #93 que no fuera verle subido al podio habría sido considerado un mal resultado. Eso ofrece una medida de cómo están las cosas en la marca del ala dorada, resignada a ver cómo su punta de lanza se niega a correr más riesgos de los estrictamente necesarios para no volver a caerse, y quién sabe si lesionarse.

Desde que regresó del parón veraniego, Marc Márquez y su equipo van a su bola y se centran en darle las mil y una vueltas a la RC213V, para buscar la mejor base posible. Este domingo, por ejemplo, fue el único integrante de la parrilla que optó por la especificación de goma trasera más blanda, en claro desacuerdo con las recomendaciones de los técnicos de Michelin. Esa apuesta le obligó a contemporizar mucho más que el resto en las primeras vueltas de la prueba, con tal de no abrasar la goma trasera, pero si tenemos en cuenta que fue el corredor de Honda mejor clasificado al cruzar la meta, se puede afirmar que el plan funcionó.

"No hay secreto. Afronté el fin de semana con menos riesgo; como hice en Silverstone, o sea, hasta donde llega la moto. Y así es fácil puntuar. Tampoco fue fácil, pero sí lo es acabar la carrera. Todo el fin de semana gestionamos el riesgo. A partir de allí fuimos de menos a más", concretó Márquez, que en el warm up previo a la prueba terminó el último.

"Es evidente que no me gusta terminar a 23 segundos del ganador. Pero tuvimos que hacer ese cambio de enfoque, por más que a un piloto como yo, no le guste", puntualizó el chico de Cervera (Lleida).

"Hicimos un cambio muy grande que fue mal. En la carrera probamos una cosa muy distinta. Está siendo una época de muchas pruebas. Tengo que estar muy concentrado", añadió el #93, en el primer domingo de este 2023 que logra terminar.

Esta no fue la primera vez que Márquez y su tropa, capitaneada por Santi Hernández, contradicen la opinión de los técnicos de Michelin, el suministrador de gomas del campeonato. Si ya lo habían hecho antes, jugándose títulos, ahora que el objetivo pasa por meterse en el top ten, hacerlo aún es menos delicado.

"La goma blanda trasera era la mejor opción para las Honda. Todos los ingenieros que analizan eso estaban en contra, pero es que nuestra moto no puede ir con el neumático medio. Hay que ir con el blando. Las Honda que optaron por la media fueron muy lentas", subrayó el multicampeón.

"Fue una apuesta mía, pero en un momento dado Santi me tuvo que convencer. Cuando estás tan lejos de los de delante es muy fácil meterte en una espiral negativa, y en muchos momentos del fin de semana tiendo a ir hacia esa espiral. Pero toda la gente de mi alrededor me ayuda a salir de ella y a seguir”, cerró Márquez.