Márquez: “Sin la infección, ya estaría curado”

Han sido tres las operaciones a las que se ha sometido Marc Márquez desde que el 19 de julio del año pasado se rompiera el húmero del brazo derecho tras salir escupido al aire mientras perseguía a Maverick Viñales en el tramo final del primer gran premio de la temporada, en Jerez.

Tras la primera, dos días después de caerse, el español recibió tan buen diagnóstico por parte del equipo que lo operó, con el doctor Xavier Mir a la cabeza, que decidió ponerse a prueba cuatro días después de salir del quirófano, en un desafío que no salió bien: el estrés al que sometió a la placa terminó rompiéndola, según la versión oficial, días después al abrir un ventanal de su casa.

La cirugía inmediatamente posterior, de nuevo en la Clínica Dexeus, debía servir para solventar el asunto, de no ser por la infección que se generó en la zona intervenida. Al margen de las bacterias, el problema en este punto fue que los análisis no reflejaban ninguna anomalía, por más que el paciente notara algo raro: “Era como si dentro del brazo hubiera algo que se movía”.

Desde los médicos que le trataban le pedían paciencia, y el #93 la tuvo hasta diciembre, cuando finalmente optó por ponerse en manos del equipo del doctor Samuel Antuña, en la Clínica Ruber Internacional, de Madrid.

A partir de esa tercera operación y del tiempo de espera que le pidieron que tuviera, la revisión de hace diez días desveló que el hueso había comenzado a consolidar, un paso fundamental y el que había estado esperando todo este tiempo.

De todo este proceso, el de Honda afirma haber aprendido varias lecciones que le ayudarán de ahora en adelante, en el caso de que se tenga que enfrentar a una situación tan peliaguda como de la que ahora empieza a salir.

“Cometí el error de probar en Jerez, pero también habría sido un error probarlo en Brno, porque el hueso todavía no hubiera estado consolidado. Lo que está claro es que, si me vuelve a pasar, si me vuelvo a lesionar de gravedad, que espero que no, consultaré más opiniones. Eso sí lo he aprendido”, reflexionaba Márquez este lunes, durante la presentación del equipo Repsol Honda.

Hasta ahora, siempre que el catalán había tenido un problema óseo se había puesto en manos del doctor Xavier Mir. Precisamente por eso, cuando optó por ingresar en la Clínica Ruber para esa tercera operación, hubo quien lo consideró que había perdido la confianza en Mir.

“La zona operada se infectó, aunque los test no lo reflejaban. Entonces nos reunimos con Emilio [Alzamora, su agente], con Alberto [Puig, team manager de HRC], y decidimos que lo mejor para mi cabeza era operarme en Madrid. Pero sin la infección ya estaría curado. Si tuviera una lesión mañana, probablemente me operaría al doctor Mir, porque es mi doctor de confianza, el que tantas y tantas veces me han salvado”, matizó Márquez, que, según dijo, en ningún momento de este último medio año pensó en que no volvería a correr.

