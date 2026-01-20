Todos

Declaraciones
MotoGP

Márquez incluye a Viñales y su "experimento" con Lorenzo entre los rivales al título de MotoGP

Marc Márquez desveló la lista de principales rivales con los cree que va tener que pelear esta temporada por el título de MotoGP, incluyendo al catalán y su "interesante experimento" con Jorge Lorenzo.

Germán Garcia Casanova
Editado:
Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Ducati Corse

Durante la presentación este lunes del equipo Ducati en Madonna di Campiglio, Marc Márquez explicó que está avanzando en la recuperación del hombro derecho que se lesionó el 5 de octubre en Indonesia, pese a que "hace dos semanas tuve el típico bajón, el cuerpo te rectifica y te manda a frenar un poco". Aunque las cosas van por buen camino, el corredor español aseguró que no quiere "exagerar" en la preparación de esta pretemporada y que lo importante es "llegar al cien por cien a la primera carrera", el 1 de marzo en Tailandia.

"La edad me ayuda a controlarme más, pero también lo que he pasado, las lesiones", explicó el lunes tras la presentación.

Márquez recordó una reciente charla con su asistente y preparador, José Luis Martínez, campeón de motocross y uno de sus sparring cuando entrena con las motos off road.

"Una de las frases que me dijo José Luis esta pretemporada, y me la dijo la pasada semana, fue que 'es la primera vez que después de una lesión te he visto evolucionar', porque antes, en las anteriores rehabilitaciones, llegaba el primer día y ya iba como si no hubiera pasado nada", añade.

"Esta vez me lo he tomado con mucha calma, dando vueltas, evolucionando, entrenaba con más pilotos y me ganaban todos, pero poco a poco he ido mejorando y ahora empiezo a estar a un buen nivel. Esto es la experiencia, la edad no te resta velocidad, pero sí te puede ayudar en estas situaciones. Pero también es verdad, y lo siento así cuando entreno, que los jóvenes suben fuerte y tu ya te tomas las cosas de forma diferentes. No con menos intensidad pero con más precaución", asegura.

En una temporada tan larga, de 22 grandes premios, Marc no cree que estar en el podio regularmente pueda ser suficiente para renovar el título, que hay que sumar victorias.

"Ganar te da el margen de que tienes puntos para perder, para poder cometer errores y tener tranquilidad. Pero ciertamente no será una temporada como la del año pasado, que fue muy atípica, con muchos fallos de los rivales principales, de Pecco, también Alex que se lesionó el dedo a media temporada y tuvo dos 'ceros' (Assen y Brno). Todo eso creo que va a ser diferente, pero si surge un piloto que te fuerza a ir más rápido, también se cometen más fallos y hay que gestionar el paquete riesgo-velocidad-beneficio", valora Marc.

Los principales rivales por el título

El de Ducati pasó entonces a descubrir quién considera que van a ser sus principales rivales este temporada en la lucha por la corona mundial.

"De una temporada para otra siempre pongo todos los nombres de los rivales encima de la mesa. Esto me lo enseñó Andrea Dovizioso, que nadie hablaba de él y surgió como un rival muy duro; también nos lo enseñó Alex Márquez, que aquí el año pasado nadie hablaba de él y fue un rival muy difícil. Así que pondremos sobre la mesas desde Pedro Acosta a Marco Bezzecchi, Pecco Alex... yo creo que estos serán los nombres de los principales rivales, sin olvidar al resto de la parrilla de MotoGP".

Fue entonces cuando le preguntaron por la 'asociación' surgida entre Maverick Viñales, piloto de KTM, y Jorge Lorenzo, tricampeón de MotoGP y ex rival de Márquez, al que le arrebató el título de 2015.

Jorge Lorenzo, Maverick Viñales

Jorge Lorenzo, Maverick Viñales

"Justo iba a decir Viñales también en la lista, veremos cómo sale ese experimento", calificó Marc al duo Maverick-Jorge.

"Cuando he dicho los otros pilotos de MotoGP iba a poner Viñales, pero entonces ya te explayas demasiado. Pero es muy interesante lo que están haciendo Maverick y Jorge", admite.

Marc coincidió con ambos en el Aspar Circuit el 8 y 9 de diciembre, cuando el de Ducati pilotó una Panigale V2 en pista, primera vez en circuito tras la lesión.

"Los vi entrenar, están ilusionados, motivados, y la respuesta a si un binomio sale bien o mal la dicen los resultados. Si hay resultados saldrá bien y si no los hay deberán seguir trabajando e insistiendo. Pero ganas le están poniendo por todo lo que están entrenando", zanjó Marc antes de asegurar que él no hace los famosos 'ochos' que tanto trabajan los pilotos de Lorenzo. "No hago ochos, a mi eso me marea".

