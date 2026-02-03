Ir al contenido principal

Declaraciones
MotoGP

Márquez: "Hace dos meses hubiera firmado llegar así al primer día de la pretemporada"

Marc Márquez sacó la cubertería de plata pese a que solo se trataba de un aperitivo, la primera jornada del test de pretemporada de MotoGP 2026, que lideró el de Ducati con giro a última hora.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Editado:
Añadir como fuente principal
Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Sepang (Enviado Especial).- El campeón del mundo de 2025 sufrió una caída en la salida del GP de Indonesia, el 5 de octubre, ahora hace casi cuatro meses. En la salida de la carrera de Mandalika, Marco Bezzecchi perdió el control de su Aprilia y se llevó por delante a Marc Márquez, que impactó contra un pequeño desnivel en la escapatoria de grava que le partió el hombro derecho, su brazo lesionado en 2020. Inicialmente parecía que la cosa no era tan grave, pero luego se vio que sí y tuvo que pasar por el quirófano. Ahí empezó un calvario contra reloj del ya veterano piloto de Ducati para llegar recuperado a la pretemporada.

Más de 100 días después de la lesión, Márquez se subía este martes a una MotoGP, y no solo era rápido, sino que le sobró energía para salir a última hora de la tarde y marcar un crono de 1.57.018 que se quedó a 17 milésimas de la pole del GP de Malasia 2025, que marcó Pecco Bagnaia (1.57.001).

"Fue bien, pero estaba muy rígido por la mañana. Les dije a Ducati que necesitaba la mañana para mí", explicó un Marc que se tomó la sesión matinal con calma, marcando el undécimo tiempo con 29 vuelta completadas.

Marc Márquez, Ducati Team

Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Por la tarde, Marc añadió 24 vueltas más y en la 18ª marcó el mejor tiempo del día para liderar el arranque de la pretemporada. "Estoy mejor de lo que esperaba. Hubiera firmado hace dos meses llegar así al primer día del test", confesó un Marc que no lo pasó bien en las primeras semanas de la recuperación.

"No me quería fundir el primer día"

El de Ducati explicó un poco la dinámica de su vuelta a las pistas con la MotoGP.

"Hoy solo he hecho tandas de dos o tres vueltas, porque no me quería fundir el primer día. Veremos mañana", dijo.

"El objetivo es llegar al 100% a la carrera de Buriram" añadió respecto al GP del 1 de marzo.

"Intento cuidar mi físico porque sé que si me encuentro bien, la velocidad está allí", tranquilizó.

Marc Márquez

Marc Márquez

Foto de: Ducati

Sobre su crono, cercano a la pole de Bagnaia, aseguró que "es una sorpresa haber sido el más rápido, pero eso no es lo más importante".

Sobre la Ducati Desmosedici GP26, con el motor congelado de 2025, no tiene aún un diagnóstico claro. "El motor no se ha cambiado, de modo que las mejoras las haremos introduciendo poco a poco. Que el test de Tailandia sea tan cerca de la carrera hace que muchas cosas se tengas que decidir aquí", valoró como un contratiempo.

"Lo bueno en este test es estar entre los cinco o seis primeros", zanjó el de Cervera.

