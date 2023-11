Márquez: "Honda tiene cosas más importantes que solucionar que fichar a otro piloto"

Alberto Puig, team manager de Honda, pintó bastante negra este viernes en Sepang la situación de la escudería de Tokio, sobre todo a la hora de encontrar un recambio en el puesto que Marc Márquez dejará bacante tras el GP de Valencia, dentro de dos semanas, para irse a Gresini. Con su marcha, el ocho veces campeón del mundo da la impresión que ha dejado en la miseria al poderoso fabricante japonés.

"No lo veo así", frenó Márquez la observación. "Honda tiene un campeón del mundo dentro del box, que es Joan Mir, y se está viendo que no está muy lejos de mi nivel. Lo que necesita Honda ahora mismo, y lo he dicho muchas veces, es tiempo. Honda es Honda, va a volver arriba estando yo en el box o sin estar. Evidentemente llevamos dos tres años con una situación difícil y hay pilotos que tienen más tiempo que otros y, personalmente, mi prioridad ahora es otra", explicó.

"Mi buena relación con Honda ha propiciado la actual situación. Hubiera podido ser egoístas y estar dentro del box dando vueltas con la moto y cobrando un dineral, pero creo que todo ese dineral tiene que ir al desarrollo de la moto. Me he hecho a un lado y priorizo lo deportivo que es divertirme con la moto, que es lo que he hecho siempre".

"Honda ya tiene un buen piloto, y tiene cosas más importantes que solucionar que fichar a un segundo piloto", añadió.

En el plano deportivo de la jornada, Marc estuvo durante los dos entrenamientos en el top 10, hasta que llegaron los time attack y ahí se fue muy para atrás, terminando 15º, a casi un segundo de su hermano Alex Márquez, que fue el más rápido del día.

"Cuando he salido por la mañana hemos coincidido (con Alex) en la pista y he visto que iba muy rápido, no lo podía seguir. Ha estado delante todo el tiempo y el liderado en la segunda sesión. He ido detrás suyo en la primera salida de la tarde, casi me caigo en la segunda vuelta. Va muy bien y tras unas carreras que estaba mal de las costillas, ahora vuelve a estar bien físicamente y se encuentra muy bien. Cuando vas tan al límite es fácil comentar errores, pero le he visto muy seguro".

Marc ya avisó el jueves que el de Sepang no es un circuito que esté entre sus favoritos.

"La pista, como ya dije ayer, intuíamos que en esta pista íbamos a sufrir y cuando ya lo sabes el impacto es menos. Ha sido un día de esos en los que estábamos mejor de ritmo que a una vuelta, no ha salido bien el ataque a una vuelta", admitió tras acabar lejos de clasificarse para la Q2.