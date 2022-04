"Todo el mundo pudo ver que Márquez fue el más rápido en Austin", dice Puig

Cargar el reproductor de audio

La brutal exhibición de pilotaje de Marc Márquez en Austin, donde tras tener "problemas mecánicos" en la parrilla de salida tuvo que remontar seis segundos y trece posiciones, impresionó el team manager de Honda, el español Alberto Puig, que en su resumen habitual después de los grandes premios, consideró que el corredor de Cervera fue, sin discusión, el más rápido sobre la pista, pese a terminar finalmente sexto.

"Marc hizo una carrera realmente impresionante, sinceramente. Tuvo un problema técnico en la salida que fue una pena. Honda está investigando qué pasó, cuál fue el problema y cuál es la solución", explica Puig en su habitual reporte de carrera.

"Incluso con esa situación, Marc fue capaz de superarla y después de la primera curva su moto funcionaba bien y pudo mostrar su verdadero ritmo. Desde el último lugar, y muy lejos del grupo después de la curva 1, a más de seis segundos, pudo demostrar que era el piloto más rápido en Austin el domingo, todo el mundo pudo verlo. La suya fue una actuación increíble", subrayó el ejecutivo.

Después del accidente en el warm up de Mandalika, Márquez se perdió dos carreras y reapareció en Austin con muchas dudas.

"Marc no pudo correr en Indonesia y luego no estuvo en Argentina, así que estamos muy contentos de que haya podido correr en Texas después de su caída durante el warm up en Mandalika. Pudo mostrar su nivel, que es el mismo que suele tener. Es un piloto que está un paso por delante de los demás", considera el jefe de HRC.

Para Honda, el inicio con cuatro carreras fuera de Europa no ha sido, ni mucho menos, lo imaginado, y ahora con el regreso a los circuitos europeos espera normalizar la situación.

"Ahora nos dirigimos a Europa y empezaremos allí con dos circuitos que le gustan a Marc, como Portimao o Jerez. El Campeonato está muy abierto porque Marc está a sólo 40 puntos del líder, a pesar de haberse perdido dos carreras, y ésta es la temporada más larga que hemos tenido. Quedan más de 300 puntos en juego y hemos visto que en 2022 pueden pasar muchas cosas".

La otra cara de la moneda para Honda en Austin fue Pol Espargaró, mermado físicamente por una intoxicación alimenticia.

"Por desgracia, Pol ha tenido problemas desde que llegó a Estados Unidos. Se intoxicó a principios de la semana y ha estado destrozado todo el gran premio. Cuando tienes problemas estomacales pierdes toda la fuerza y en un circuito como el COTA, que es superfísico, es un problema aún mayor. Ha sido muy complicado para él hacer un fin de semana normal. Ha hecho lo máximo, ha ganado algunos puntos, que es lo que realmente apreciamos. Ha estado sufriendo mucho y ha sido una mala experiencia para él", valoró.

En resumen, Puig consideró muy positivo el regreso y rendimiento de Márquez, lo que le hace ser optimista de cara al futuro.

"En general, hemos tenido muchos problemas al principio de esta temporada, pero Pol está a 38 puntos de Enea Bastianini (el líder) y Marc a sólo 40. Así que pensamos de forma positiva, intentaremos luchar y recuperar esta diferencia", aseguró.

"Nuestro espíritu es intentar ganar y ese es nuestro objetivo. En Austin todo el mundo pudo ver cómo pilotaba Marc, te puedes dar cuenta del potencial de un piloto cuando va último con muchos segundos para recuperar y terminando a sólo seis del ganador. A buen entendedor pocas palabras bastan", cerró el ejecutivo barcelonés.

