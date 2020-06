Desde que Marc Márquez llegó a MotoGP en 2013 se convirtió en la referencia de Honda y ya es el piloto más laureado de la marca. El peso del español ha ido aumentado con el paso de los años y prácticamente es el único corredor capaz de ganar con la RC213V.

De hecho, sus dos últimos compañeros, Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo, ni siquiera fueron capaces de subir al podio en 2018 y 2019 respectivamente con esa moto y acabaron retirándose de la competición.

En las dos últimas temporadas, el balance absoluto de Honda al margen del #93 son los cinco podios y una victoria que logró Cal Crutchlow. Los pilotos que han conducido su misma moto no dudan en calificarla como difícil.

Aunque Honda se movió rápido este invierno y renovó a Marc Márquez hasta 2024, eso no impide que la marca del ala dorada siga planificando el futuro. En 2020, al otro lado del box de Repsol se estrenará Alex Márquez, pero el rookie solo durará ahí una temporada después del acuerdo alcanzado con Pol Espargaró para 2021.

Días antes de que Motorsport.com publicase la noticia de Espargaró, Marc Márquez intervino en el podcast Carreras cruzadas de Red Bull España en el que le preguntaron si debía dejar Honda para poner aún más de manifiesto su valor como piloto. El campeón de MotoGP reiteró que no tiene intención de dejar la marca del ala dorada e invitó a que sean el resto de pilotos los que demuestren que pueden ganar con la RC213V.

"Siempre he sido muy claro. Hay dos Honda idénticas a la mía, la que lleva mi compañero y la de Cal Crutchlow. De momento, si yo me siento feliz, no necesito motivaciones y las cosas salen bien, si otro piloto cree que puede ganar con esa moto, hay otra. Tú vas a Honda y dices ‘eh, que yo económicamente no me interesa, yo creo que puedo ganar con esa moto’, Honda te la da seguro mañana", contestó.

"En toda mi carrera deportiva, en ningún caso he vetado un compañero porque eso significaría miedo. Tuve a Dani Pedrosa, que fue un gran campeón, he tenido a Jorge Lorenzo y en el futuro nunca se sabe. Ahora tengo a mi hermano, el campeón de Moto2. Me quiero sentir a gusto dónde esté. Me estoy sintiendo a gusto y la cosas salen bien, para qué cambiar. No necesito una motivación extra", zanjó.