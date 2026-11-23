Declaraciones

MotoGP GP de Portugal

Márquez: "No ha llegado ninguna felicitación de Tavullia, ni la espero"

Marc Márquez admite que solo espera cosas de las personas que le "pueden aportar", y sobre su futuro, de momento, se refiere únicamente al contrato que tiene con Ducati.

Rubén Carballo Rosa

Editado: 23 nov 2026, 13:25

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Miguel Lemos / Soccrates / Getty Images

Unas horas después de ganar su décimo título mundial, el octavo de MotoGP, Marc Márquez ha atendido a prensa y aficionados en un evento en Madrid durante la mañana del lunes, y allí le han vuelto a preguntar por su futuro... y por su gran rival.

Después de que se haya rumoreado que se podría retirar pronto, incluso al final de esta temporada que terminará la semana que viene en Valencia, el #93 se ha referido al contrato que tiene con Ducati. Y sobre los rumores, dijo: "No me ha extrañado, porque podría ser una lógica, dependiendo de qué mentalidad tengas".

"En mi cabeza no está nadie, solo yo. Ahora estoy disfrutando de un gran momento. Luego habrá tiempo para preparar 2027. Tengo contrato, y mientras tenga ganas, y el físico respete, seguiré disfrutando de esta pasión. Una pasión en la que siempre tienes que valorar el riesgo, porque cada vez que sales a pista, te juegas la vida".

Ya en Portimao le habían preguntado por ello, que había dejado una respuesta algo bidireccional, refiriéndose a su contrato de dos años más con los de Borgo Panigale pero admitiendo que este año había sufrido.

Luego, el domingo, tras sellar matemáticamente el título 2026, Marc Márquez gritó un 'Ahora qué' durante la celebración que volvió a abrir el debate. "Ahora a disfrutar", ha explicado. "Los deportistas muchas veces pecamos de vivir en el futuro. La experiencia me ha enseñado a saborear bien los buenos momentos. El año pasado, gané y luego me lesioné, todo puede pasar en cualquier momento. Quiero saborear el momento".

Y volvió a jugar con las palabras: "El 'ahora qué' lo dejo a la interpretación: puede ser por el futuro, por mi equipo, por los míos... En ese momento me salió así de dentro".

Ahondando más en lo que piensa y en cómo afrontará su decisión del futuro, continuó: "El desafío lo he afrontado durante toda mi carrera deportiva. Para mí es un orgullo ser la referencia de los niños, de quienes están pasando un mal momento. Tienes que estar preparado para todo, aceptar en cada momento lo que siento y lo que te pide el cuerpo. Mi mentalidad es seguir mi instinto. Mi hambre, si compito, es para ganar. Por eso estos últimos tiempos no he querido volver antes de tiempo".

Más allá de su futuro, también le preguntaron por Valentino Rossi, al que ha superado en coronas de la categoría reina y con el que también ha desempatado en títulos en el campeonato. Y admitió que no le ha llegado ninguna felicitación desde Tavullia, el pueblo del piloto italiano.

"No, ni la espero. Yo espero cosas de las personas que me pueden aportar. Valentino me ha aportado mucho, ha sido inspiración. Luego, no te tienes que llevar bien con todo el mundo. Con él he chocado más, será que somos los dos Acuario... Pero tenemos que ser realistas. Lo respeto mucho. No me cambiará la vida retirarme con 10 u 11 títulos, pero sí que es verdad que igualar a Agostini ha sido de las mejores sensaciones. Hasta que llegue alguno que nos iguale o nos supere, que espero verlo".

También puedes leer:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior Márquez hace historia, Rossi sigue revisándola

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Rubén Carballo Rosa





La parrilla de MotoGP se rinde a Marc Márquez y la mayoría le reconoce como el mejor de la historia



MotoGP



MotoGP



GP de Portugal



20 h



La parrilla de MotoGP se rinde a Marc Márquez y la mayoría le reconoce como el mejor de la historia





Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras el GP de Portugal: Márquez, coronado



MotoGP



MotoGP



GP de Portugal



22 h



Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras el GP de Portugal: Márquez, coronado





Así vivimos la carrera de MotoGP del GP de Portugal 2026 con Live Timing



MotoGP



MotoGP



GP de Portugal



19 h



Así vivimos la carrera de MotoGP del GP de Portugal 2026 con Live Timing

Más de

Valentino Rossi





Márquez hace historia, Rossi sigue revisándola



MotoGP



MotoGP



GP de Portugal



2 h



Márquez hace historia, Rossi sigue revisándola





Morbidelli: "Leí el libro de Valentino Rossi en cinco días, es una historia fantástica"



MotoGP



MotoGP



GP de Portugal



3 d



Morbidelli: "Leí el libro de Valentino Rossi en cinco días, es una historia fantástica"





¿Qué pilotos han ganado carreras en MotoGP y cuántas?



MotoGP



MotoGP 12 d



¿Qué pilotos han ganado carreras en MotoGP y cuántas?

Últimas noticias





Márquez: "No ha llegado ninguna felicitación de Tavullia, ni la espero"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Portugal



5 min



Márquez: "No ha llegado ninguna felicitación de Tavullia, ni la espero"





F1 | Las Vegas divide opiniones: 352 adelantamientos entre espectáculo y artificial



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Las Vegas



1 h



F1 | Las Vegas divide opiniones: 352 adelantamientos entre espectáculo y artificial





Quién durmió mejor anoche tras Las Vegas: Max Verstappen



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Las Vegas



2 h



Quién durmió mejor anoche tras Las Vegas: Max Verstappen





Márquez hace historia, Rossi sigue revisándola



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Portugal



2 h



Márquez hace historia, Rossi sigue revisándola

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse