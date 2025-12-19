Márquez habla de su futuro: "De 0 a 10, diría un 8 sobre querer quedarme en Ducati"

Marc Márquez ha explicado este viernes, en el evento 'Campioni in Festa' en el que Ducati está celebrando su magnífica temporada 2025, con triplete de títulos de pilotos, equipos y constructores en MotoGP, que apunta más a quedarse con la casa de Borgo Panigale en el futuro, por más que en 2026 expire su contrato y el cambio de reglamento de 2027 pueda barajar las cartas de la parrilla de manera clave.

Aunque las motos rivales se hayan acercado a la gran dominadora de la categoría reina en los últimos años, y por más que cuenten con un genio de la talla de Gigi Dall'Igna, nada asegura que Ducati vaya a mantener el cetro del Mundial a partir de 2027, cuando llegarán motos de menos cilindrada (850cc) y menos aerodinámica.

Ello, además del posible deseo de Márquez de volver a Honda en el futuro, marca que le dio todo y de la que salió dejando atrás muchos amigos en 2023, aviva por rachas los rumores de que el #93 podría tomar la decisión de marcharse de la fábrica italiana al término del próximo curso, año en el que todas las grandes estrellas de la parrilla quedarán libres, dando pie a un mercado de fichajes que ya se está moviendo.

Pero ha sido el propio multicampeón de Cervera el que ha afrontado ese tema este viernes, destacando que su deseo de querer quedarse en Ducati tras un 2025 tan grandioso es alto. Además, el mayor de los Márquez Alentà, que volverá a subirse a una moto en los próximos días, también actualizó su estado de salud en un encuentro con los medios, entre los que estaban los compañeros de la edición italiana de Motorsport.com.

"Ha sido un noviembre-diciembre muy ajetreado, porque he tenido muchos eventos, muchas ceremonias, que es buena señal, pero también lo hemos hecho junto a la recuperación del hombro", empezó diciendo Marc. "Ha sido muy ajetreado mental y físicamente. Cuándo volver a subirme a la moto estaba un poco de duda, pero hicimos el chequeo medico y todo esta bien. El hueso está completamente unido, que era lo mas importante el ligamento también esta en el punto correcto, y todavía no esta bien para montar en moto al 100%, pero para empezar a hacerlo al 70-80% estamos ahí".

Sobre cómo de difícil ha sido esta lesión en el brazo derecho, explicó: "Ha sido difícil psicológicamente, pero el hecho de haber ganado ya el título lo ha hecho un poco más fácil. Pero no ha sido duro físicamente, sino mentalmente, porque hacer lo mismo que ya he hecho cuatro veces desde 2020 es exigente; te levantas a las 8 de la mañana para empezar la recuperación, y terminas a las 7 de la tarde. Además, no todos los días vas hacia adelante, sino que algunos días vas para atrás, y ahí es donde aprendí la paciencia que después, este año, por ejemplo, usé en la pista".

Marc Márquez, Lenovo Ducati Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Posteriormente, cuestionado sobre si pensaría en volver a Honda en 2027 con el cambio de reglamento, Marc afrontó la cuestión de su futuro: "Para el año que viene tenemos claro que tenemos la moto más rápida, eso es lo importante. Pero para 2027-2028 todo está en duda, todo va a estar más abierto. Obviamente siempre se mira un poco, pero siempre he intentado no moverme si soy rápido, si estoy contento y estoy ganando. La prioridad número uno es ser rápido, y sé que en el equipo Ducati se puede ser rápido, pero tengo que entender muchas cosas y decidir qué es lo mejor para mí".

Y a la cuestión de, de 0 a 10, cuánto quiere quedarse en Ducati, el ilerdense dio una nota alta: "No sé, por mi parte diría un 8. Estamos trabajando para ganar, y todas las partes quieren ganar, esto es lo más importante para 2027-2028. Tengo que tomarme estas dos semanas, en primer lugar porque no he tenido tiempo para mí, he tenido un noviembre y diciembre agotador física y mentalmente, por todos los compromisos que tenía. Es una buena noticia pero no he parado en casa; ahora, me tomo dos semanas para pensar en mi futuro, tomar la decisión correcta, o lo que creo que es lo mejor para mí".

Márquez también recordó Alemania 2023, su fin de semana más complicado con Honda y un momento para un cambio, según le dijo entonces Davide Tardozzi, team manager de Ducati, anticipando lo que ocurriría después: "Lo hablamos muchas veces y no recuerdo nada de ese día, había caído cinco veces ese fin de semana y de ese día no recuerdo con quién hablé y con quién no, pero me lo dijo. Fue un fin de semana en el que entendí muchas cosas, pero no tomé la decisión allí, eso está claro. Fue más en Misano y Japón, en Japón fue la última decisión".

"El primer momento clave [del proceso que ha pasado hasta volver a ganar en 2025] fue Japón 2023, la semana después de Motegi, que tomé la decisión de dejar el equipo que me lo había dado todo, los amigos que tenía dentro del box de Honda, e irme al equipo Gresini, que me había esperado hasta esa semana, cuando faltaban 4 carreras para acabar el año, y normalmente un equipo no espera tanto. Y después, otro fue llevar a cabo la cuarta operación del brazo, que ya estaba bien, pero hubo que ir a Estados Unidos a romperlo y ponerlo recto. Esa fue una decisión difícil, porque podía hacer vida normal, pero no montar en moto", prosiguió.

Por último, Márquez tiene clara su carta a los Reyes Magos, en la que no incluye nada del ámbito deportivo: "Nada, yo siempre pido salud para los míos y ya está. Lo que no se pide es la victoria, hay que trabajar para eso. La salud es lo más importante", cerró.

Más de MotoGP: MotoGP La KTM de Pedro Acosta y Binder de 2026 ya tiene fecha de presentación