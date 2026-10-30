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MotoGP GP de Malasia

Márquez: "No sé si la fractura de Martín es completa, o no, pero si lo es ya ha hecho demasiado"

Marc Márquez explicó este viernes, tras liderar la primera jornada del GP de Malasia, que él solo se centra en su trabajo, pero que mira "de reojo a los rivales", opinando sobre el papel del lesionado Jorge Martín.

Oriol Puigdemont

Editado: 30 oct 2026, 9:32

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Marc Márquez sufrió una fuerte caída de la que salió ileso

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

El de Ducati lideró el FP1 de la mañana y, pese a sufrir una fuerte caída sin consecuencias, confirmó su dominio con el mejor tiempo (1.57.000) por la tarde, suficiente para concluir la primera jornada del GP de Sepang por delante de todos sus rivales , incluido el segundo de la general, Jorge Martín, lesionado y casi sin fuerzas para pilotar; y Marco Bezzecchi, que es tercero del mundial y solo pudo terminar sexto a casi medio segundo del líder del certamen.

Una jornada que el español "ya la habría firmado antes de empezar el gran premio", dijo. "He tenido buenas sensaciones desde la primera vuelta. En este tipo de circuitos algunos años me siento bien desde el principio, otros años tengo problemas desde, y luego todo el fin de semana es más difícil. Pero hoy, desde la primera vuelta, la sensación fue buena, y luego con el neumático trasero medio, fue las sensaciones fueron muy bien. Y por la tarde, aparte del pequeño accidente en la curva 15, que es donde estoy asumiendo más riesgos, el resto fue perfecto", valoró la jornada. "Esta mañana iba muy bien, pero aquí, de un compuesto a otro, cambian mucho las sensaciones", añadió.

Pese a que algunos pilotos se quejaron del estado del asfalto, que no fue revisado pese a tener los pilotos el compromiso del circuito de hacerlo, Marc no lo vio como un problema.

"Sinceramente, no noto mucha diferencia en comparación con el test de febrero. Es hora de llegar de reasfaltarlo, como ya dijimos el año pasado, pero no es peor que en el test".

Márquez ya avisó el día antes de que es el momento de asumir riesgos y atacar, como hizo hoy.

Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Es el momento de hacerlo. Es cierto que mi condición física ha mejorado un poco, pero cuando uno no se siente bien físicamente a mitad de temporada, es más fácil sufrir un accidente grave, como el que tuve al principio de la temporada. Tuve un accidente grave en Austin, otro en Jerez y otro en Le Mans", recordó su complicado inicio de curso que le llevó en mayo a pasar por el quirófano. "Así que entonces era momento de mantener la calma. Pero desde Indonesia, decidí que lo daría todo y correría el riesgo".

A Márquez no parece afectarle en sus planteamientos el estado físicio de su máximo rival por el título. "Sí, no me importa... Estoy en una posición en el campeonato que está en mis manos, así que intento acercarme lo más posible a los 37 puntos. Vemos que aquí también Ducati está trabajando bien con Alex (Márquez) y Diggia (Fabio Di Giannantonio), así que ya veremos. Pero estamos a viernes. Como hemos visto en muchos circuitos este año, en Assen, en Mandalika, el fin de semana puede cambiar, así que tenemos que mantener la calma".

Sobre la lesión del piloto de Aprilia, le preguntaron a Marc si, por su experiencia, pensaba que el madrileño se había precipitado volviendo solo unos días después de la lesión a la moto.

"No voy a hacer una evaluación porque no sé exactamente qué le pasa. No sé si el radio está completamente fracturado, si es una fisura, no lo sé, así que no quiero entrar en detalles. Pero creo en un protocolo médico: si dicen que está en condiciones, es porque el riesgo, el dolor, está presente, pero es aceptable. Pero claro, el dolor debe estar ahí, y como vemos, Martin es un tipo fuerte, pero hoy está sufriendo", valoró. "Yo me centro en mi trabajo, pero evidentemente, miro de reojo a los rivales. No sé si la fractura es completa, o no, pero si lo es ya ha hecho demasiado", zanjo el de Cervera.

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