Entrevista
MotoGP GP de Australia
Márquez fija en un 70% las posibilidades de estar retirado dentro de tres años
En una extensa charla mantenida con Motorsport.com en Phillip Island, Marc Márquez sitúa en un 70% las posibilidades de retirarse una vez expire su próximo contrato con Ducati, y reconoce que lo hará "libre", independientemente de que haya ganado algún otro título.
Oriol Puigdemont
Publicado: 22 oct 2026, 15:35
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Motorsport.com entrevistó este jueves a Marc Márquez en Phillip Island
Foto de: Alex Farinelli
Phillip Island (Enviado Especial).- El año pasado, en la previa de la primera carrera del año, en Qatar, el español era tajante al ser preguntado dónde se veía en un periodo de tres años: "Exactamente igual que ahora: corriendo". Desde aquella respuesta en los jardines del hotel Ritz-Carlton, de Doha, los acontecimientos se le precipitaron al #93, que arrasó para volver a coronarse campeón seis años después de la última vez (2019), y que solo días después se volvió a lesionar en su maltrecho brazo derecho, al caerse en Indonesia.
Aquella caída le supuso tener que volver a pasar por el quirófano, encarar el enésimo periodo de recuperación de su vida y meses después, ya con el Mundial de este curso en marcha, aceptar cuál es la nueva realidad que afronta encima de la moto, sobre todo en según qué tipo de circuitos.
Mira: Marc Márquez habla sobre su retirada, Acosta y el próximo rey de MotoGP
Con todo ello en la mochila, la respuesta de Marc Márquez a esa misma pregunta fue considerablemente distinta esta vez, circunstancia que invita a pensar que el contrato que firmó este invierno con Ducati, y que expira en 2028, tiene muchos números de ser el último.
"Esta vez es un poco más complicado responder a esta pregunta. No lo sé, exactamente, pero, por darle una cifra, diría que dentro de tres años hay un 70% de posibilidades de que me haya retirado, y un 30% de que siga compitiendo", respondía Márquez, este mismo jueves, desde el jardín de la casa que comparte con Alex, su hermano, a cinco minutos en coche de Phillip Island.
Marc Márquez y Oriol Puigdemont tras la entrevista este jueves en Phillip Island
Foto de: Alex Farinelli
Los 102 puntos que fue capaz de recortarle al líder de la tabla general en siete carreras, entre los grandes premios de Italia y San Marino, dejaron clara constancia de que su ambición seguía intacta, por más que la catarsis que significó para él el título conseguido en 2026, le dieran una paz y serenidad.
Una dosis tan grande, como para que ganar o perder este Mundial, o los que debería disputar después, no le quiten el sueño en absoluto. "Precisamente por el título del año pasado, ahora me siento tranquilo y relajado. Y eso también explica que en aquellas carreras en las que no me sienta del todo a gusto, pueda terminar el sexto o el séptimo", argumentó el de Ducati.
"En ningún momento de mi carrera había aceptado terminar el sexto o el séptimo, ni tampoco hacerlo a tanta distancia del primero como puede haber pasado este año. Eso no entraba en mi cabeza. Pero, después del último Mundial, he aceptado que no todos los días sale el sol. Ese título cambió la forma en la que me retiraré, cuando eso ocurra. A partir de aquí, uno más, o uno menos, no tendrá ninguna influencia. Cuando me retire lo haré libre, en paz conmigo mismo", ahondaba el actual campeón.
Marc Márquez, Ducati Team, durante la entrevista este jueves con Motorsport.com
Foto de: Alex Farinelli
El subidón de adrenalina, el alivio y la liberación que supuso demostrarse a sí mismo el ser capaz de recuperar el trono después de tanto sufrimiento y dolor, le dejó "vacío" y sin ganas de volver a subirse a la moto durante varios días.
Alguien podía pensar que, después de esa descompresión, sería humano pensar en dejarlo y tratar de renunciar al año de contrato que le quedaba. No obstante, el accidente en Lombok puso delante de él otra zanahoria que perseguir. "No tuve la tentación de retirarme porque no me dio tiempo de llegar a ese punto, ya que una semana después me volví a lesionar (en Indonesia). Y, mientras tenga una lesión de la que pueda recuperarme para seguir compitiendo e intentar ganar otra vez, no me voy a retirar. Eso lo tengo claro", certificaba el chico de Cervera (Lleida).
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