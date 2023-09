El corredor de Honda sigue en ese modo medio zen, en el que se instaló después de acumular una infinidad de caídas en el primer tercio del campeonato y sobre todo en Sachsenring, donde acumuló un total de cinco accidentes en dos días y medio de entrenamientos.

Descartado de la pelea por las primeras posiciones de la tabla general –figura el 19º, con solo 19 puntos en su casillero cuando ya se ha superado el ecuador del calendario–, Marc Márquez se ha propuesto acumular kilómetros y no hacerse daño, a la espera del entrenamiento colectivo que se llevará a cabo dentro de diez días, en Misano, en el que podrá probar la primera versión del prototipo que Honda ha proyectado para 2024.

En función de las sensaciones que le provoque esa moto, y del plan de acción a nivel de contrataciones que la marca del ala dorada ponga en práctica, el español decidirá qué camino tomar en lo relativo a su futuro. O, al menos, eso es lo que dice.

Hasta que llegue ese momento, Márquez no tiene más remedio que verse en una coyuntura a la que no estaba acostumbrado, la de no figurar en las quinielas de posibles candidatos a subirse al podio.

Montmeló no es uno de sus trazados favoritos. En sus ocho visitas acumula dos victorias y seis podios, mientras que en las otras dos ocasiones terminó en el suelo.

"Esta vez, es más fácil que te toque la lotería que yo termine en el podio", bromeó Márquez este jueves. "Las curvas largas de este circuito, en inclinación, resaltan los puntos débiles de nuestra moto", añadió el corredor de Cervera (Lleida), decidido a no salirse del manual que se ha impuesto: "Seguiré con la misma mentalidad de Silverstone y Austria. Voy a dar el 100%, o el 95%. En este circuito lo pasé mal en el pasado, y esta vez aún sufriré más".

A poco más de una semana del test de Misano, a Márquez se le volvió a preguntar qué espera encontrarse allí. "Hay que cambiar cosas. En un proyecto como el de Honda, hay que ver por qué estamos tan lejos. Lo importante es que todos los pilotos de Honda estamos unidos, nos quejamos de las mismas cosas. La solución tiene que ir en la misma dirección", remachó el catalán.

Marc Márquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images