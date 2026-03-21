Ya avisó ayer Joan Mir que pasar por la Q1 este sábado podía ser una buena jugada, para coger ritmo y conocimiento de cara a la Q2. El de Honda se quedó en el corte por una décima, pero los dos pilotos que pasaron a la lucha por la pole, Marco Bezzecchi y Fabio Di Giannantonio, lograron, respectivamente, acabar segundo y primero en parrilla, con Marc Márquez completando la primera fila pese a caerse, como los dos primeros, en la curva 4.

"Ayer lo avisé en el box, en la curva 4 hay un bache entrando, deslizas un poco la rueda trasera para entrar con más seguridad, pero en cuanto coges el bache, enseguida te vuelve, y es ahí donde con neumático nuevo te empuja la rueda delantera, y nos caemos, hemos sido varios", informó Marc. "Pero es lo que tiene cuando es la primera vez que pilotas en seco prácticamente, y tienes que apretar al máximo. Pero bien, contento con la primera línea", añadió el de Ducati, que se cayó en su primera salida, igual que Pecco Bagnaia, Pedro Acosta y Diggia, todos en la curva 4, con Jorge Martín cayéndose en el tercer sector cuando venían en rojo.

Pese a salir tercero, Márquez no se ve como el máximo candidato a la victoria. "Bueno, favorito parte el de la pole, yo soy el tercer favorito. Intentaremos hacer una sprint sólida, estar en el podio es el objetivo, esperaba estar más lejos del resto por esas curvas largas de derecha que tanto se me cruzan, pero lo estamos salvando bien".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Bezzecchi: "No me siento fuerte"

El que también se cayó en la curva 4, pero en el FP2, igual que Alex Márquez, fue Marco Bezzecchi, que solo dispuso de una moto para la Q1, pese a que marcó el mejor tiempo.

"No era fácil darle la vuelta a mi situación, pero ha estado muy bien hasta ahora. Gran trabajo del equipo, hemos podido entender lo que no funcionaba ayer y hemos podido mejorarlo", dijo.

"Aún no me siento muy fuerte a nivel de ritmo, pero tampoco he tenido muchas ocasiones de probar. En cualquier caso, muy contento, han sido una Q1 y una Q2 muy buenas. Trataremos de seguir arreglándolo ahora. Será difícil, todos hemos rodado poco y yo tampoco me siento en el sitio, pero espero que el resto tampoco lo estén. Pienso que podremos estar en disposición de hacer una buena sprint, trataremos de hacer una buena salida", marcó la clave.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Foto de: Mirco Lazzari GP / Getty Images

Di Gianantonio: "No perdimos la calma y hemos trabajado bien"

La sorpresa la dio Fabio Di Giannantonio. El viernes admitió el italiano que pasar por la Q1 podía dar un extra, y que aspiraba claramente a estar en la Q2, y cumplió con creces. Tras conseguir su segunda pole en MotoGP, quiso acordarse de su padre.

"He estado con Cafú (célebre ex futbolista brasileño), imagino que mi padre en casa estará súper emocionado", dijo recordando la afición de su padre por el 'calcio'.

"Ha sido un súper día, estoy súper contento hasta ahora. Ayer hicimos un gran trabajo por la tarde, porque nos lo hemos tomado todo con calma, lo hemos hecho con racionalidad. Sabemos que tenemos un gran paquete, que la moto iba bien, no teníamos que estar como locos solo por no pasar a Q2. Márquez siempre mete presión al resto, es súper rápido aquí, como Bezzecchi o como yo. Creo que será una gran lucha", zanjó el poleman de Brasil.