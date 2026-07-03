Vídeo: Márquez rodó junto a Tadej Pogačar antes del Tour 2026

Antes de que este viernes arranque la World Ducati Week del centenario de la firma italiana, su piloto estrella, Marc Márquez, ha aprovechado la semana sin carreras de MotoGP para hacer un entrenamiento especial.

Y puesto que el Tour de Francia 2026 arranca este sábado con una contrarreloj por equipos en Barcelona, el #93 se ha podido sumar a la preparación de los conjuntos en Catalunya, concretamente al del UAE Team Emirates-XRG de Tadej Pogačar, en una acción de Insta360, marca que patrocina al equipo.

Y con un vídeo en sus redes sociales, se ve al piloto de Ducati "siguiendo a la bestia", a una grupeta de ciclistas donde destaca el maillot arcoiris del vigente campeón de ciclismo en ruta, Pogačar.

"Hola, soy Marc, encantado de conocerte", empieza el multicampeón de motos, antes de presentar a Pogacar su objetivo "intentaré seguirte desde aquí hasta el hotel".

El esloveno de 27 años busca agradar aun más su leyenda con el que sería su quinto Tour, y de hecho su tercero consecutivo tras haberse llevado los de 2024 y 2025 (y antes, los de 2020 y 2021). Por su parte Márquez trata de engancharse al mundial, en la quinta posición pese a haberse perdido dos rondas tras su caída en Le Mans.

Márquez es un gran aficionado al ciclismo y no es extraño verle sobre dos ruedas (pero sin motor) haciendo entrenamientos por carretera. En esta jornada pudo encontrarse con el ciclista de referencia, por lo que se juntaron los dos campeones del mundo de 2025 de ambas disciplinas.

Para Márquez, fue un entrenamiento exigente pero también hubo muchos momentos distendidos. En las imágenes del vídeo se ve cómo Pogačar le dice que le ve en forma, y Marc responde que no, que el rebufo le ayuda, antes de preguntar al ciclista cómo está, y encontrarse una respuesta convicente: "¡Preparado".

Luego, al acabar el entrenamiento, hubo intercambio de regalos: Pogacar se llevó unas botas de Márquez, y Marc un maillot firmado, antes de viajar a Italia, donde este fin de semana del 3 al 5 de julio formará parte de la World Ducati Week, la tradicional cita que este año cobra un carácter especial, porque allí en el Misano se celebrará el centenario de la marca, con el regreso de una 'Race of Champions' en la que participará Márquez.