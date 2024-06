"Márquez entrará en el jardín de Bagnaia y seguro que irá con pies de plomo", dice Tardozzi

Solo un garaje en la era moderna del motociclismo, el de Yamaha en 2016 con Valentino Rossi (9) y Jorge Lorenzo (5), tuvo más coronas mundiales (14) juntas de las que lucirá, en 2025, el box de Ducati, que sumará las de Marc Márquez (8) y Pecco Bagnaia (3), que ahora mismo cuentan 11 entre ambos, con la más que clara posibilidad de que, cuando se produzca la unión, esa cifra haya alcanzado la docena de coronas mundiales.

Juntar a dos pilotos de este nivel es, sin duda, un enorme impacto para el campeonato a todos los niveles, deportivos y mediáticos, pero también supone el choque de una enorme carga de ego, y más aún cuando es el veterano y más laureado el que llega 'a casa' del más joven, un viaje inverso al que se vivió en Yamaha con la llegada de Lorenzo al corral de Valentino, y lo que aquello supuso: la construcción de muros, la salida fallida a Ducati, el regreso a Yamaha y un final de carrera con más enfrentamientos fuera que dentro de la pista.

La persona que deberá gestionar en el día a día el buen ambiente del box rojo no es otro que el team manager del equipo, el expiloto Davide Tardozzi, muy popular entre los aficionados por su gesticulación en el garaje durante las carreras.

"Con Valentino nos equivocamos en los tiempos, con Marc es una apuesta completamente diferente, tanto desde el punto de vista técnico como de gestión. Marc sabe muy bien que vendrá al jardín de Bagnaia, entrará de puntillas", augura Tardozzi en una entrevista en GPone.

Aunque la llegada de Márquez a Ducati se ha colocado al nivel de la de Valentino en 2011 o la de Jorge Lorenzo en 2017, Tardozzi no lo ve así.

Davide Tardozzi, Team manager de Ducati Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Es una apuesta completamente diferente, por la preparación que tenemos hoy como fabricante, como moto, como dirección y como dirección técnica. Este fue el verdadero error cuando llevamos a Valentino a Ducati, no estábamos preparados. Ducati no estaba preparada para gestionar a Valentino Rossi, hoy estamos sobradamente preparados", cree el expiloto.

Para Tardozzi una de las claves es el hecho de que Marc deberá valorar con detenimiento el hecho de que llega a un garaje donde está Pecco Bagnaia, bicampeón de MotoGP y que, el próximo año, puede ser tricampeón.

"También recuerdo que tenemos al bicampeón del mundo. En el momento en que gestionas a Bagnaia, no veo por qué no puedes gestionar también a Márquez. No es que Pecco sea menos".

Tardozzi defiende el estilo de Pecco y trata de marcar la línea de lo que quiere a nivel de comportamiento.

"Bagnaia es un piloto que está demostrando que quiere ganar, luego lo hace de la manera más caballerosa posible y me refiero a lo que pasa fuera de la pista", suelta el italiano para quien quiera entenderle. "Pecco sabe lo que vale, cree en sí mismo, tiene una confianza extrema con la moto y también con el equipo. Sólo hay que ver algunas de sus carreras para entenderlo".

Miedo a que se dañe el buen ambiente del box

Con seis años de experiencia en Ducati, los dos primeros en Pramac, Bagnaia se ha convertido en uno de los pilotos más importantes de la historia del fabricante de Bolonia, y el que más coronas mundiales ha ganado (dos de momento). De alguna manera, es Márquez quien ingresa en el reino de Pecco.

"Marc está entrando en el jardín de Pecco Bagnaia. Ha hecho declaraciones hacia Pecco que son halagadoras y no solo para quedar bien. Cuando Marc habla, siempre sabe exactamente lo que dice, nunca habla fuera de lugar. Cuando hace una declaración, es la verdad y a menudo esas declaraciones también tienen un propósito específico. Así que es un tipo muy inteligente y tendrá mucho cuidado cuando se dirija a nosotros. Estoy seguro de que irá con pies de plomo y tratará de entender cómo funcionamos. Porque en el box gestiona Ducati, no gestionan los pilotos", avisa.

"Pecco ha repetido a menudo que espera mantener la armonía existente en el garaje, por lo que su preocupación es que no se produzcan situaciones que puedan dañar el buen ambiente en el box", explicaba Tardozzi hace 10 días, cuando se anunció el fichaje Márquez.

"Esta es también nuestra prioridad. No creemos que la presencia de Marc pueda crear problemas dentro del garaje de Ducati. Creemos que somos capaces de gestionar a dos campeones como Marc y Pecco", es la línea que quieren visibilizar en la casa de Bolonia, que pone a Bagnaia como la prioridad de Ducati por delante de todo.

"Por supuesto Marc es el piloto con más títulos de la parrilla, pero esto no nos distrae del campeón del mundo. Pecco tiene nuestra total confianza, él ha dado las directrices para el desarrollo de la moto en los últimos años, así que Pecco es nuestra prioridad; él está antes que nadie. Entonces pensamos en darle el mejor compañero de equipo posible", dijo respecto a la elección del catalán por delante del resto de opciones.