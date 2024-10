Márquez: "Quien empieza delante la batalla en el actual MotoGP tiene todas las de ganar"

El de Gresini completó un excelente fin de semana en Japón, con dos podios, dos terceros puestos en la sprint del sábado y en la carrera del domingo en Motegi, lo que le mantiene en la lucha por acabar en el podio del campeonato, una pelea cuerpo a cuerpo con Enea Bastianini, que le aventaja en dos puntos para el tercer lugar, ya lejos de los dos primeros, Jorge Martín y Pecco Bagnaia.

Si el sábado fue Bastianini quien ganó la batalla acabaron segundo sin que Marc pudiera acercársele en la parte final de la sprint, el domingo fue el revés, el español se defendió de la llegada del italiano y le mantuvo a raya y mordiéndole tres puntitos en la general.

"La única diferencia entre la sprint y la carrera, es que el domingo empecé la batalla por delante, quien empieza por delante una lucha en el actual MotoGP tiene todas las de ganar, porque al de atrás se le calienta el neumático, así que tuve la suerte de poder salir bien, adelantar a varios pilotos y cuando se estabilizó la carrera estar colocado por delante, tercero", explicó Marc Márquez.

"La idea era no despegarme mucho de los dos pilotos de delante", en referencia a Pecco, que lideró toda la carrera, y Martín, que le siguió de cerca.

"Y llegar a las vueltas finales y montar otro ataque para intentar llegar a ellos, pero cuando lo empecé a preparar cometí un error, la suerte es que solo me fui largo".

Márquez quiso poner en valor lograr acabar una carrera como la de Japón en el podio.

"Creo que la tercera posición es buena, se vio la diferencia con el quinto clasificado, casi 17 segundos, que es un mundo. Contento, satisfecho y, una vez más, luchando contra los otros gallos de la categoría".

El sábado Martín admitió que se había sentido "un novato" siguiendo a Márquez durante la sprint, sobre todo en alguna curva donde le sacaba mucho tiempo. El domingo, fue el de Gresini quien pudo seguir a Jorge en su persecución a Pecco, ambos al límite, incrementando la intensidad en cada vuelta.

"Cuando te estas jugando un campeonato sacas lo mejor de ti mismo y ahora ellos se están jugando el título y lo sacan en cada vuelta", dijo Marc.

"Incrementan un punto la intensidad de la categoría y creo que si se sigue a este ritmo uno de los dos volverá a fallar. Yo seguramente también a este ritmo, porque otra carrera como la del domingo no la acabo", dijo entre risas.

"Hablando en clave de título a ese ritmo es difícil aguantar sin cometer ningún error todas las carreras", avisó a los contendientes.

Durante el año, Márquez, que la próxima temporada correrá con el equipo oficial Ducati, aseguró que prefería que ganara el título el que será su nuevo compañero de box.

Sin embargo, en las últimas carreras, incluso el jueves de Japón, el de Gresini admitió que veía a Martín muy rápido y que tenía "las de ganar". Tras el doblete de Bagnaia en Motegi, le reformularon la pregunta.

"Sigo pensando que Martín tiene las de ganar, el domingo salía el 11 y acabó segundo. Y te aseguro que yo se muy bien lo que es, hoy en día, salir detrás, se te complica mucho la vida. Lo ha gestionado muy bien, lo ha sabido solucionar muy bien las primeras vueltas. Pero insisto en lo mismo de antes, en el actual MotoGP el que empieza la batalla por detrás tiene las de perder".

Desde Misano se ha podido observar que la Gresini GP23 de Márquez sufre con los frenos, y le preguntaron si el largo de la curva 11 había sido por ese problema.

"No, ese largo concretamente fue un error mio, frené un poco más tarde, se bloqueó de atrás y vi que no entraba, que si entraba era tan justo que preferí ir largo, perder un segundo y medio y no forzar más de la cuenta arriesgando una caída", zanjó el tema frenos, que parece no solucionado.