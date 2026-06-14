Márquez elige sus mejores victorias en MotoGP y coloca la de Hungría en el Top 5

Marc Márquez emuló al Papa, Leon XIV, al término del Gran Premio de Hungría. El vigente campeón del mundo había visto en redes sociales a Su Santidad, Robert Prevost, hacer el gesto viral de 'six-seven', que se lleva a cabo moviendo las manos izquierda y derecha, y celebró con él su centésima victoria en el Mundial de Motociclismo.

Fue uno de los detalles especiales que el corredor español podrá contar de un fin de semana muy especial, en el que escribió otra página celestial de su dorada carrera deportiva. El nueve veces campeón, siete en la categoría reina, había vuelto a la acción apenas una semana antes, en Mugello, tras su caída en el GP de Francia que le obligó a pasar por quirófano, para operarse del pie derecho pero especialmente de su tan malogrado hombro derecho, perdiéndose entre medias la visita a Montmeló.

Pese a rendir bien en Italia, Márquez quiso dejar claro desde un primer momento que no se veía como máximo favorito, o siquiera candidato, a la victoria. Pero el ilerdense brilló con luz propia, como solamente él sabe hacerlo, para sacarse de la chistera una pole y dos imponentes victorias, en la sprint y la carrera larga, ante un gran Pedro Acosta, lo que le sirvió para recortarle 30 puntos de una tacada al líder de la general, Marco Bezzecchi, quedándose a 72 con 14 grandes premios por delante.

Así, al término de la jornada dominical, el catalán quiso dejar claro lo importante que era para él el triunfo que acababa de conseguir: "Más que necesitada, esta es una victoria luchada, pagada y trabajada. Y eso es lo más destacable, siempre y cuando se tenga en cuenta que el famoso 'comeback', retorno a lo más alto, no está terminado", comentó a los medios, entre los que se encontraba Motorsport.com.

Al hilo de esa cuestión, le preguntaron sobre a qué nivel pone este éxito entre sus victorias más especiales, aprovechando que acababa de llegar a las 100. Márquez desgranó su Top personal, y colocó Hungría 2026 en el Top 5: "Es que hay muchas buenas. Para mí, la primera en MotoGP es la más especial, la de Austin 2013. Compartir podio con Dani Pedrosa, poder pelear con Valentino Rossi, con Jorge Lorenzo... Fue la más especial".

Marc Márquez, Ducati Team Foto de: MotoGP

"Luego pondría Valencia 2012, donde salí último y despedí Moto2 a lo grande, ganando. En el Top 3 también pondría Tailandia 2025, porque fue el inicio del mejor año de mi carrera deportiva, o el de más felicidad. Porque compartir tantos podios con mi hermano Alex... Fue un año increíble".

"Y esta victoria la pondría en el Top 5, en el quinto lugar. Hay muchas, pero de mucha importancia. Sobre todo porque una lesión te desgasta físicamente, te crea nuevas limitaciones, pero te desgasta más mentalmente", cerró Márquez su enumeración.