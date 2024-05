Márquez podría entregar a Ducati su victoria 93 en el GP de Italia

La historia de Ducati y sus victorias con los números de sus pilotos es surrealista. El primer piloto que logró ganar para la casa italiana, que debutó en MotoGP la temporada 2003, fue el también italiano Loris Capirossi, que se impuso ese mismo año en el Gran Premio de Catalunya por delante de Valentino Rossi y Sete Gibernau, ambos con Honda.

Hasta siete victorias logró Capirossi, hoy en día responsable de seguridad del Mundial, en su época de piloto para la casa de Bolonia (2003-2007), a las que hay que sumar la alcanzada por Troy Bayliss, de forma absolutamente inesperada, en su aparición como invitado en el GP de Valencia 2006.

Pero no fue hasta la llegada del joven australiano Casey Stoner cuando las balas rojas empezaron a plantar cara seriamente a los fabricantes japoneses, hasta el punto de ganar el Mundial en su primera año, aquel memorable 2007, en el que firmó hasta diez victorias.

Dos años más tarde, en 2009, Stoner logró coser su legendario dorsal 27 al triunfo del mismo número de Ducati en al clase reina, en el Gran Premio de Australia 2009.

Fue una casualidad, sin embargo ese patrón iba a repetirse hasta en tres ocasiones más, y quién sabe si cuatro en el corto plazo.

Pecco Bagnaia logró la victoria 63 de Ducati en Italia 2022 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Trece años más tarde, en 2022, Pecco Bagnaia lograba sus primeras victorias con la casa italiana. El corredor de Torino llegó a la clase reina bajo contrato de Ducati, pero corriendo en Pramac en 2019 y 2020. El año siguiente saltó al equipo oficial y logró sus primeras cuatro victorias, y en 2022 consiguió su primer título de campeón del mundo.

Aquel año, en el Gran Premio de Italia, Pecco rubricó la victoria número 63 para la casa de Bolonia, justo el número que llevaba en aquel momento, antes de cambiar al #1 de campeón que ha lucido la pasada temporada y la actual.

Marco Bezzecchi firmó la victoria 72 para Ducati en Argentina 2023 Foto de: Media VR46

La cosa ya empezó a ser paranormal en 2023, cuando empezó la temporada con una victoria incontestable de Bagnaia en Portimao, la 71 para Ducati… Para que la racha siguiera, el siguiente en ganar debía ser Marco Bezzecchi, al manillar de una GP22 del VR46 Racing Team. ¡Y lo logró! Fue la primera victoria del chico de Rimini en la clase reina, y la 72 para la casa de Borgo Panigale.

Las victorias de Ducati ligadas al número del piloto:

Temporada Gran Premio Piloto Número Victoria de Ducati 2009 Australia Casey Stoner 27 27 2022 Italia Pecco Bagnaia 63 63 2023 Argentina Marco Bezzecchi 72 72 2024 Portugal Jorge Martín 89 89

Una vez llegados a este punto, ya nadie dudaba de que la victoria 89 iba a ser para Jorge Martín, y así fue. En el Gran Premio de Portugal de este año, el de Pramac se impuso por delante de Enea Bastianini y Pedro Acosta, sumando su sexta victoria en la clase reina (en Le Mans logró la séptima) y la 89 para Ducati.

La victoria 89 de Ducati en MotoGP lleva el sello de Jorge Martín, lo logró en Portimao este mismo año Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images



¿La 93 es para Marc Márquez?

Si el adagio entre el número del piloto y la victoria de Ducati continúa, la victoria #93 para Ducati debería llevar la firma de Marc Márquez. Ahora mismo, tras los triunfos de Bagnaia en Jerez, victoria 90, y Martín en Francia, la 91, podría darse el caso de que el triunfo 93 llegara en el GP de Italia, si una Ducati gana en Barcelona el próximo fin de semana, una carrera para la que se ha descartado Márquez, que sin embargo siempre tuvo buenas actuaciones en Mugello.

"No, en Montmeló me atrevería a decir que no será, por historial en MotoGP, es el peor circuito para intentarlo", explicó Márquez el domingo cuando Motorsport.com le apuntó si su primera victoria con la GP23 de Gresini estaba al llegar.

"Pero veremos qué tal se nos da con esta moto, no descarto nada a priori. A partir de aquí, si continuamos trabajando igual que hasta ahora, confío en que la primera victoria llegue, pero no hay que obsesionarse con eso", añadió. Sin duda sería poético que Márquez lograra en casa de Ducati, ante los fans italianos, su primera victoria con Ducati y la 93 para la marca de Bolonia.