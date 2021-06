La llamada telefónica que cambio el enfoque de Márquez con su lesión

Antes de la irrupción de Marc Márquez, el australiano Mick Doohan había sido la primera leyenda de Honda capaz de ganar cinco títulos mundiales de la clase reina, y además de forma consecutiva entre 1994 y 1998.

Pero el camino de Doohan no fue nada sencillo. En 1992, cuando dominaba con rotundidad el campeonato, sufrió una grave lesión en su pierna izquierda durante el Gran Premio de Holanda, en Assen. Los médicos llegaron a valorar la posibilidad de amputar la pierna del australiano, que las pasó canutas durante dos años, con varias operaciones y tortuosos tratamientos.

Pese a no estar completamente recuperado, Mick volvió a los circuitos sufriendo un calvario de caídas hasta recuperarse a principios del 94, dominando durante un lustro la categoría de 500cc en el Mundial de Motociclismo.

Márquez explicó este domingo en Alemania, donde volvió a ganar tras 581 días sin hacerlo y por primera vez después de su lesión, que se refugió en conversaciones con ex pilotos que pasaron por momentos complicados con las lesiones.

“Cuando estas en una situación difícil buscas consolarte o expresarte con alguien que haya pasado por lo mismo. He hablado con muchos expilotos que en su día sufrieron una lesión, como Alex Crivillé, Alberto Puig, Carlos Checa o Emilio Alzamora, todos me ayudaron. Pero hubo una llamada en especial que me ayudó muchísimo”, desveló Marc.

“Con Mick Doohan tengo una gran relación y lo que hizo en su día encuentro que fue algo increíble. Él también pasó por momentos muy difíciles en su carrera deportiva, sobre todo tras la lesión de la pierna, en 1992 y 1993”.

“Fue similar a lo que me ha pasado a mí, con una grave lesión, en su caso en la pierna. Su regreso no fue fácil, sufrió muchas caídas, no terminaba de ir bien, pero al final se recuperó y ganó cinco títulos consecutivos. Hablé con él en Mugello, durante el fin de semana del Gran Premio de Italia (30 de mayo), y le pregunté si podía llamarle por teléfono para que me explicara por todo lo que había pasado”, continuó su relato el piloto de Honda.

“Le llamé y estuvimos media hora al teléfono, y a medida que me iba explicando todo el proceso por el que había pasado parecía que estuviera narrando mi situación, exactamente igual”, asegura.

“Volvió de la lesión, la moto no era la misma que él había dejado y no entendía nada, recuperó la moto antigua y siguió sin entender, caídas y errores estúpidos, un día iba rápido y no sabía cómo, y al otro iba despacio y no entendía el por qué”.

“Me dijo que debía tener paciencia y seguir trabajando. Y ver que una leyenda como él pasó por lo mismo te ayuda, porque lo acabó superando que es por lo que yo trabajo”.

Tras esa llamada, Márquez cambió la forma de enfocar su recuperación, recuperando costumbres de antes de la lesión.

“El test de Barcelona fue mi primer día de pretemporada y tomamos la decisión de cambiar la estrategia, sé que podemos trabajar más, pero necesito volver a mi vida normal”, suplicaba.

“Volver a entrenar con mi hermano (Alex Márquez), tener horas libres para mí, salir con la bici, no estar siempre tumbado en una camilla haciendo recuperación. Pronto volverá la moto de cross y los entrenamientos en Rufea con toda la pandilla y eso también ayudará”.

Tan pronto como que este mismo lunes por la mañana, Márquez se ha subido a una moto de cross, su gran pasión y su mejor forma de preparar las carreras, un placer del que se ha visto privado el último año por la lesión.

