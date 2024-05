Márquez estaría dispuesto a dejar Red Bull para poder firmar con Ducati

A pesar de haberse disputado solo las cuatro primeras paradas del calendario, el mercado con vistas a la próxima ventana de contratos, la de 2025 y 2026, lleva en erupción desde hace ya varias semanas. Primero fue Pecco Bagnaia quien selló su continuidad en la escudería campeona del mundo, y poco después fue Yamaha quien se aseguró a Fabio Quartararo. Desde el anuncio del francés, el escenario se ha congelado, dado que la mayoría de movimientos dependen de la identidad de la pareja de baile del actual campeón. Además de Márquez, a ese puesto aspiran Jorge Martín y Enea Bastianini, actual poseedor de esa Desmosedici roja. Sin embargo, todo parece dispuesto para que esa moto pase a ser para uno de los dos españoles.

Martín, que en su día (2022) fue el descartado por la marca de Borgo Panigale –eligió a Bastianini–, ya no sabe qué hacer para convencer a los ejecutivos boloñeses, mientras que las opciones de Márquez han crecido después de su primer podio y su primera pole con Gresini, en Jerez, hace dos semanas. Si tenemos en cuenta que Ducati pretende tomar una decisión no más tarde del Gran Premio de Italia, a principios del mes que viene, la coyuntura no podría ser más idónea para el #93, que se siente cada vez más adaptado y mejor a su prototipo.

“Yo hice un cambio el año pasado, con una estrategia definida en mi cabeza de lo que estaba buscando. Lo estoy encontrando, cada vez soy más competitivo y en esa línea tendré más opciones. Pasan las carreras y cada vez soy más rápido”, dijo Márquez este jueves, desde Le Mans, donde ha ganado tres veces (2014, 2018 y 2019). En una comparecencia en la que muchas de las preguntas que se le hicieron al catalán giraron alrededor de su futuro, al multicampeón se le escuchó muy poco preocupado, incluso dicharachero, como si estuviera disfrutando de todo este proceso de selección que ha puesto en marcha Ducati. Después de dejar Honda, su marca de toda la vida, y de renunciar a un contrato de alrededor de 20 millones de euros, en el ideario del muchacho de Cervera (Lleida) no existen las líneas rojas que no se puedan traspasar. Según dejó entrever en Le Mans, ni siquiera con Red Bull, el patrocinador más fiel de todo los que tiene.

“En la vida, a veces, hay que tomar decisiones que a uno no le gustan"

Ducati Corse tiene un contrato global con Monster, la competencia directa de Red Bull en el campo de las bebidas energéticas, circunstancia que supondría un obstáculo a la llegada de Márquez al taller de fábrica del constructor italiano. Sin embargo, si atendemos a las palabras del interesado, si tiene la oportunidad de vestirse de rojo no se lo pensará dos veces.

“En la vida, a veces, hay que tomar decisiones que a uno no le gustan o no quiere tener que tomar. Aquí estamos todos para ganar, y para ello hay que buscar las mejores condiciones en todo momento. Hay que ponerlo todo en consideración”, deslizó el de Gresini, a la vez que reconocía no cerrarse ninguna puerta. “Si un piloto acaba contrato, y una fábrica, sea la que sea, tiene motos libres, sería tonto no tener, al menos, una conversación con ella. Hay que hablar con todos, y lógicamente hay conversaciones”, cerró Márquez.