Márquez: "Esta temporada será más difícil arriesgar"

La pandemia del coronavirus ya ha obligado a aplazar o cancelar 11 de los 20 grandes premios de la temporada 2020 de MotoGP. Actualmente, Dorna trabaja en un calendario que arrancaría en julio en Jerez con 12-16 carreras en el mejor de los escenarios.

Dicha cifra supone una reducción significativa frente a los 18-19 que se han celebrado en los últimos años y esa situación premiará más a quienes ganen más carreras, pero también castigará cualquier abandono o lesión que obligue a perderse una cita.

Desde que subió a MotoGP en 2013, Marc Márquez ha acabado en cinco de las siete temporadas como el piloto con más triunfos, pero también ha aparecido entre los que más caídas ha sufrido. El catalán, no obstante, no suele caerse en carrera y por fortuna la mayoría de veces que se va al suelo se ha librado de lesionarse.

Sin embargo, ante un calendario reducido en 2020, el margen de error es mucho más pequeño y cualquier 'cero' será más difícil de recuperar.

"Será difícil de entender si tenemos que correr muchos riesgos o no", dijo Márquez en una entrevista para Canal+ Francia. "Necesitas arriesgar, porque no hay muchas carreras, pero si te pierdes alguna, será muy difícil recuperar, porque no habrá tiempo suficiente. Intentaremos adaptar nuestro estilo y nuestro rendimiento al calendario".

El piloto de Honda no cree que un calendario diferente cambie los rivales.

"No espero muchas sorpresas. Sé quién será rápido y quién peleará por el campeonato. Por supuesto, será una temporada diferente, pero al final la velocidad de nuestros oponentes en la pista no va a cambiar. Entre los rivales, Quartararo será rápido, Viñales será rápido, los pilotos de Suzuki... Ya veremos", indicó.

De quien espera especialmente que dé un salto es Fabio Quartararo, que ya cuenta con un año de experiencia y tendrá una Yamaha oficial.

"Quartararo tiene que ser más rápido, ¡desafortunadamente para nosotros! Normalmente, cuando tienes un año de experiencia, eres más rápido. Con experiencia puedes mejorar mucho. En la pretemporada fue rápido desde el principio. Será uno de los contendientes al campeonato. No está en el equipo oficial Yamaha, pero tiene una moto oficial. Es como para nosotros en Honda: Cal Crutchlow tiene exactamente la misma moto que yo. Por tanto, sí, será uno de los aspirantes para el campeonato", remachó.

