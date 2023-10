Márquez: "Espero y deseo que los caminos con Honda se vuelvan a cruzar"

Tras un largo verano y semanas de indecisión, ya está claro cuál será el futuro de Marc Márquez. Ya se anunció que el ocho veces campeón del mundo dejaría Honda al término de la presente temporada, y este jueves en Indonesia se anunció que finalmente su destino será Gresini Racing, para pilotar una Ducati satélite, la GP23.

El catalán fue el protagonista del jueves en el circuito de Mandalika, y en un encuentro con los medios, entre los que estaba Motorsport.com, explicó lo dura que ha sido su decisión de dejar HRC, la que considera su "zona de confort", y prácticamente a todo su equipo atrás, a excepción de un mecánico. Sin embargo, llamó la atención que el #93 no solo no descartó un regreso a la casa japonesa, sino que "espera y desea" que sus caminos vuelvan a cruzarse en el futuro.

Márquez empezó detallando lo difícil que le resultó dar este cambio de rumbo: "La semana pasada fue dura emocionalmente. Es una decisión dura y arriesgada a la vez. En la vida tienes que salir de tu zona de confort si quieres seguir creciendo, y es lo que he intentado hacer. Mi zona de confort era Honda, no había presión, [tenía a] mis amigos dentro del box... Pero al final tenía que mirar por mi carrera deportiva. Intenté ver lo que necesitaba ahora para seguir con mi carrera, no para ganar. Necesito volver a verme competitivo, no significa ganar sí o sí. Tengo que volver a sonreír dentro del casco".

"Estos dos últimos meses, parece que cambié el discurso varias veces. Pero es que cambiaba cada semana el tema. Ni estaba jugando ni cambiando el discurso, estaba explicando la realidad dentro de los márgenes que se pueden contar. En Misano mi mentalidad estaba al 90 por ciento en Honda. Fueron avanzando las semanas y en Japón hubo una serie de reuniones", siguió.

El #93 no descartó que la fábrica del ala dorada pueda encontrar pronto una solución a su peor momento en MotoGP: "Honda ha mostrado compromiso y ha hecho todo lo que ha podido, pero el proyecto necesita tiempo. Honda es Honda y lo va a conseguir, y puede hacerlo el año que viene. Si alguien lo puede hacer, es Honda. Pero necesitan tiempo y poner todo el presupuesto en la moto. Y creo que los tiempos serán mejores. Una fábrica tiene todo el tiempo del mundo, un piloto tiene lo que dura su carrera deportiva".

"Espero y deseo que los caminos con Honda se vuelvan a cruzar en un futuro. No sé si lejano o próximo, porque no es solo mi equipo. A Alberto Puig lo considero parte de mi equipo, es más que un team manager, me ha ayudado muchísimo en muchos aspectos", dijo Márquez posteriormente, sin cerrar la puerta a nada.

El ilerdense también explicó que la de Gresini no fue la única opción que se le presentó en otros momentos del año, aunque no llegó a valorarlas, como sí hizo el equipo de Faenza, que no le presionó: "Había otras opciones durante el año, pero no me llegué a sentar con ninguna de ellas. En Gresini no me pusieron ningún tipo de presión. Tenía buenas críticas de mi hermano, pero esto no es responsabilidad de mi hermano, sino mía".

Por último, Márquez afirmó que intentó que Santi Hernández fuera la persona que le acompañara en esta aventura, aunque se mostró comprensivo con las reticencias al respecto de Ducati: "Estoy trabajando para llevarme a un mecánico, que parece que será Javi Ortiz. Lógicamente intenté que fuera Santi Hernández, pero ahí entiendo la posición de Ducati y no reprocho nada", finalizó.