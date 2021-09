Márquez descarta una cuarta operación: “De momento no está en el plan”

Pese a su estelar actuación del pasado domingo en el Gran Premio de Aragón, donde intentó por siete veces superar a Pecco Bagnaia en las tres últimas vueltas para acabar segundo de vuelta al podio, Marc Márquez admitió este jueves que en Misano “volveremos a nuestra situación habitual”, por lo que respecta a no saber si se encontrará mejor o peor de su lesión.

El domingo, en Motorland, Marc dijo que estaban pensando en qué hacer para acabar de solucionar sus problemas físicos y le preguntaron este jueves si en esos pensamientos podía entrar una cuarta intervención quirúrgica.

“No, por el momento el plan es tratar de entender cómo mejorar lo de las últimas carreras. Tras Austin tenemos un poco de margen y trataremos de trabajar en casa para dar un paso adelante. Ahora tengo que descansar tres días después de cada gran premio y no tengo mucho tiempo para entrenar de cara al siguiente. El ‘plan A’ es trabajar en mí mismo”, descartó, por el momento, una nueva operación el de Honda.

Marc no quiere crearse grandes expectativas tras el gran papel del domingo pasado

“Aragón fue un gran fin de semana, volvimos al podio y eso nos ha dado una motivación adicional. Pero en Misano volveremos a nuestra situación habitual, que no está lejos de la de los pilotos punteros, pero no es la que me permite pilotar como yo quiero. En el FP1 entenderemos un poco mejor cómo nos va a ir el fin de semana”, argumentó.

Para el de Honda, divertirse encima de la moto es vital para poder desarrollar todo su potencial.

“Ahora estoy compitiendo, trato de dar el máximo y subir mi nivel, pero no estoy disfrutando. Es cierto que un par de vueltas o en alguna curva sí me divierto, pero cuando sientes dolor no lo pasas bien. Estoy empezando en algunos momentos, pero el objetivo es volver a disfrutar plenamente pilotando”, se resignó.

Tras el gran premio, Misano acogerá el martes y miércoles un test que puede ayudar a Honda a mejorar la moto.

“En el test introduciremos nuevas ideas y elementos para la próxima temporada, pero es una moto prototipo que está en constante evolución. Hay que trabajar en la moto, pero también en mis habilidades y en mi pilotaje. Hay que conseguir no tener ninguna dificultad en los tres aspectos”, zanjó el de Cervera.

