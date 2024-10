Márquez desactiva los rumores de 'biscotto': "He hecho lo que otras veces en Australia"

Marc Márquez está de vuelta y suma ya tres victorias esta temporada, la primera tras su decisión de abandonar Honda y competir en el que es, seguramente, uno de los equipos más modestos de la parrilla, el Gresini Racing.

En 2015 se jugaban el título Jorge Lorenzo y Valentino Rossi, ambos con la misma moto, y Márquez, en el GP de Australia de aquel año, atacó al final para ganar al español y restarle cinco puntos, una situación muy parecida a la de este domingo, cuando casi se cae en la salida, remontó once posiciones, adelantó a Pecco Bagnaia y, a cuatro vueltas del final, superó a Jorge Martín para restarle cinco puntos.

Unos puntos que, al final del año, pueden ser decisivos, veremos, pero que demuestran que Márquez no tiene, en sus planes, ayudar a Martín en su luchar por el campeonato, como se había empezado a rumorear con fuerza entre los medios y aficionados italianos, volviendo a la palestra el famoso 'biscotto'.

"Soy un piloto en activo y prefiero no pensar en el pasado, pero como hace diez (9) años aquí más o menos, he intentado hacer lo mismo que ya he hecho otras veces aquí en Australia. No será la primera y espero que tampoco la última vez: gestionar la carrera e intentarla ganar al final", explicó el de Gresini en un reducido corrillo con los medios españoles tras la rueda de prensa oficial del podio.

Marc Márquez, Gresini Racing, Jorge Martín, Pramac Racing Foto de: Dorna

"No se sabe si Jorge va a necesitar estos cinco puntos al final de la temporada, pero uno intenta plantificar las carreras como mejor sabe y conociendo sus limitaciones y condiciones", dejó claro Marc que él irá a la suya, sin pensar en lo que necesiten los demás.

Tras una travesía del desierto que parecía el final de una carrera de éxito, Marc ha logrado en su primera año con la Ducati satélite volver a ganar carreras y suma ya tres este año, después de las de Aragón y Misano.

"Siempre es importante ganar sea como sea la situación. En la de Misano, es cierto que nos ayudaron esas cuatro gotas que cayeron al principio, pero tuve a Pecco apretándome toda la segunda parte de la carrera, y pudimos contenerle. Aquí en Phillip Island nos hemos jugado la victoria con Martín. Son momentos puntuales que, si se quiere luchar por un título, deben ser más constantes y se deben poder hacer en otros circuitos", en referencia a los trazados a derechas. "Todas las victorias son importante y te suman confianza", añade el catalán.

Marc Márquez está de vuelta Foto de: Dorna

Tras conseguir sus grandes objetivos: volver a divertirse, volver a ser feliz sobre la moto, volver a ganar y, también, conseguir un asiento en el equipo oficial Ducati, el siguiente paso es volver a ganar un Mundial.

"Tengo un plan, no, el plan ya se acabó y salió bien. Ahora tengo una estrategia marcada, que es buscar la constancia qué y mejorar mis puntos débiles, que no son otros que la clasificación (Q2). Quitanto Mandalika, que no estuvo en mis manos, en Motegi hice una buena vuelta y en Australia, también".

El encuentro de Marc con los medios españoles se produjo después de una rueda de prensa en la que Bagnaia estaba inusualmente serio. El italiano ve ahora como se complican sus opciones al título tras perder diez puntos más respecto a Martín, que hubieran podio ser quince de no mediar la victoria de Márquez, disipando cualquier duda sobre una 'asociación' entre los españoles. Ahora Marc ve al de Gresini favorito.

"Es evidente que es mucho mejor tener veinte puntos a favor que en contra. Así que, de momento, el favorito es Martín, que es el que va líder", admite, pero sin dar nada por sentado.

"Seguramente Australia es uno de los circuitos en los que Jorge tenía marcado sacar puntos de ventaja, y lo ha hecho, y bastantes. Ahora vienen Tailandia y Malasia donde, en teoría, dice Pecco que le va a recuperar distancia. No está lloviendo en este campeonato, pero si lo hace veo a Martín más fuerte que a Bagnaia", apuntó.

"Este año, lo bueno y lo malo de este campeonato es que no puede hablar porque pasa lo contrario de lo que dices. Nosotros vamos a intentar dar nuestro máximo y entre ellos dos que gane el mejor", sentenció el ocho veces campeón del mundo.