Márquez: "Probando tantas cosas condicionas tu potencial para la carrera"

Phillip Island.- Al de Honda se le acumula el trabajo, además de seguir con el proceso de recuperación de su brazo derecho, operado por cuarta vez a principios de junio, un camino que, cada vez, parece más despejado, el corredor debe preparar, durante los grandes premios, las carreras y probar nuevas piezas con vistas a la moto de 2023, que en el punto en el que HRC tiene concentrado, ahora mismo, su mayor fuerza.

Este viernes, en el peculiar circuito australiano, donde las ráfagas de aire pueden condicionar cualquier conclusión en los dispositivos aerodinámicos, Honda montó en el colín de la moto de Marc Márquez unas alas idénticas a las que utiliza Ducati desde mitad de temporada, además de otras piezas de un nuevo paquete aerodinámico.

"Probé un nuevo carenado. Ya lo probé en (el test de) Misano, pero no lo homologamos entonces porque así teníamos la oportunidad de seguir trabajando y evolucionarlo. El resultado es lo que hemos visto aquí. La sensación es distinta, pero la moto se vuelve menos física", explicó el corredor.

Para Marc el trabajo se agolpa en su garaje, por lo que no tiene demasiado tiempo para buscar una puesta a punto idónea para la carrera.

"He probado muchas configuraciones distintas. Es muy difícil hacerlo en un gran premio, de modo que me quedé con la puesta a punto de Tailandia", informó.

Por reglamento, los equipos pueden presentar modificaciones aerodinámicas en este circuito por su singularidad, lo que no contaría como actualización.

"Mañana seguiré con esta aerodinámica, pero aún tengo que saber el plan del día", añadió.

La principal baza de estos cambios radica en hacer la RC213V menos cansada de conducir.

"Lo importante es que, a nivel físico, noto que he dado un paso. Me encuentro bien y lo doy todo. Si mañana me levanto bien lo daré todo", mantiene.

"Evidentemente que, probando cosas, sacrificas algo de potencial con vistas a la carrera, estas un poco más condicionado", reconocía.

Si Pecco Bagnaia explicó que se había apoyado en los consejos de Casey Stoner el jueves, Marc Márquez recordó que el australiano terminó su carrera con Honda.

"Cuando llegué a MotoGP tuve acceso a los datos de Stoner y le copié en muchas cosas", explicó, antes de asegurar que coincide con el australiano de que las motos son cada vez menos de piloto y más de ingeniero.

"Stoner me ha dicho que odia ver estas motos desde fuera. Pero ya se ve: la moto con las alas que he probado es más fea que la que no las lleva. Pero esto va de efectividad. La dirección en la que estamos yendo, esa que firmaron los fabricantes junto a Dorna, pues tampoco me gusta a mí. Porque cada vez dependes más de la moto y menos del piloto. A medida que le colocas más elementos a la moto, pues cada vez es más sencillo ocultar los defectos del piloto. Pero hay que adaptarse al medio, sino, mueres", zanjó el de Cervera.

