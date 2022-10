Cargar el reproductor de audio

El de Honda reapareció en los test de Misano 100 días después de volver a pasar por el quirófano y, esta vez, parece que la solución le está permitiendo llegar, cada vez más, al Marc Márquez que todos conocimos antes de su desgraciado accidente en Jerez 2020.

En Japón ya lideró una sesión en condiciones mixtas, donde se mueve con habilidad, pero este viernes, en Buriram, el español fue el más rápido en el FP1, y al final del día mostró el cuarto mejor tiempo, que hubiera podido ser mejor de no haber encontrado banderas amarillas y tráfico en la parte final de la sesión.

"Cada vez me siento mejor y el estilo de conducción me sale más natural. Me puedo adaptar a la moto mejor que antes", valoró un Márquez extremadamente satisfecho al final de la jornada.

"Hoy le he dicho al equipo que usé demasiados comodines. Ataqué de entrada, y por eso me caí. Mi forma de encontrar el límite es como la del pasado, que es cometer errores en el primer ensayo libre", continuó con su repaso de la jornada.

La sonrisa se ha instalado en el rostro del corredor de Honda, lo que es un claro indicativo de que las cosas van por el camino correcto.

"Lo que más feliz que hace es ver que en Motegi me encontré mejor que en Aragón, y aquí mejor que en Motegi", apuntó.

"Mi ritmo dice que estamos para pelear por el podio, pero ese no es el objetivo. Espero que llueva mañana, para así poder reservar energías", añadió el #93.

Por último, le volvieron a insistir a Marc si está ya listo para asumir grandes objetivos.

"Si fuera hoy la carrera no estaríamos lejos del primero. Este es el mejor viernes de la temporada, porque pude apretar desde el principio y hasta el final", dejó dicho el chico de Cervera.

