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MotoGP GP de Australia

Márquez: "Hoy he tenido que sacar todas las cartas de la baraja para ganar"

Sábado redondo para Marc Márquez, con una pole estratosférica en mojado y ganando una Sprint mano a mano con Jorge Martín, al que llevó al límite y ahora aventaja en 10 puntos en la general.

Oriol Puigdemont

Editado: 24 oct 2026, 5:05

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Marc Márquez

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

El de Ducati cerró el último sábado en Phillip Island con un pleno absoluto, pole, victoria en la sprint y un cero para su gran rival, Jorge Martín, que se cayó cuando estaba luchando con Marc Márquez por la victoria y que cometió un error que le llevó a la enfermería del circuito mientras su rival celebraba la novena victoria al sprint de la temporada, la mitad de todas las disputadas. Ahora, Márquez vuelve a dominar el campeonato con diez puntos sobre Martín y 50 sobre Marco Bezzecchi, que solo pudo ser cuarto en la meta.

"Ha sido una carrera de pelea de titulo, hoy Martin iba más rápido que yo, he intentado defenderme todo lo que podía, pasarle para defenderme, pero él lograba adelantarme. Con otro piloto no hubiera arriesgado tanto. Pero, lo primero de todo, espero que este bien porque me han dicho en el equipo que lo han tenido que llevar al centro médico. Luego, cuando se ha caído, hemos instando gestionar la llegada del grupo de atrás con Alex (Márquez) para sacar los 12 puntos", resumió Marc sus primeras impresiones pos carrera.

"He entendido perfectamente que Martin era mucho mas rápido cuando ha hecho él la vuelta delante en 1.27 bajo, con este ritmo yo no podía, ayer en time atack hice 26.9. como vuelta rápida. Lo que hacia era intentar pasarle y defender los ángulos, que si me pasaba en las curvas que se fuera largo para volver a intentarlo. He tirado de experiencia, hoy he sacado todas las cartas de la baraja para lograr los 12 puntos, pero los dos íbamos muy al limite y cualquiera hubiera podido ganar", apuntó.

"Se acerca el final de la temporada y todos los circuitos y puntos serán importante, se tiene que atacar siempre, pero unos se dan mejor que otros. En Australia, al ser de izquierdas, se da bien, estoy cómodo, siento el feeling con la moto y eso me permite sacar más de lo que tenia porque hoy Martín era más rápido que nosotros pero lo hemos podido defender de la mejor manera", insistió.

Márquez ha dado un golpe al campeonato y ahora lidera el Mundial con 10 puntos, su mayor ventaja en toda la temporada y para la carrera de mañana se prevé lluvia, con la que logró una pole estratosférica este sábado.

"Ojalá mañana podamos redondear el fin de semana con 25 puntos, o el podio, hoy la pista era medio medio, mañana dicen que habrá lluvia, muchas más agua, será mas critico y te puede cambiar el feeling. Lo importante aquí, como siempre, es adaptarte lo más rápido posible a las condiciones que te encuentras", avisó el español.

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