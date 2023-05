Márquez tras perder la pole por un suspiro: "Saldremos a la sprint sin ninguna expectativa"

Marc Márquez llegó a Francia con la piel de cordero, pero este sábado rozó, de hecho tuvo durante unos minutos, la pole position, hasta que un último parcial en su última vuelta, ya con la bandera a cuadros bajada, Pecco Bagnaia le relegó a la segunda plaza, en primera fila de parrilla, algo que dejó "sorprendido" a Marc, según dijo al final de la clasificación.

"No me esperaba estar tan fuerte. Ya lo dije ayer: iba rápido pero no sentía la moto. Esta mañana la moto parecía otra y no era ella, era yo", explicaba el piloto español en DAZN.

"Tantos días en casa se notan. Ya con el primer neumático y en solitario me coloqué el segundo. Y con la segunda goma, tenía a Jorge Martín delante pero no muy cerca, no como en Portimão", explicó.

Pese a que finalmente no se llevó el premio gordo por muy poco, Marc se mostró satisfecho del resultado, sobre todo por asegurarse salir en primera fila, un factor decisivo este año en MotoGP.

"Sorprendido y contento de estar en primera fila. El objetivo es seguir trabajando con el equipo", señaló.

Tras demostrar que es competitivo pese a haber estado seis semanas de baja tras pasar por el quirófano por la lesión en la base del dedo pulgar de las mano derecha, Marc baja los pies al suelo.

"Sé que en la sprint sufriré un poco más porque no consigo ser constante, sobre todo en la frenada, pero mejor de los esperado", dijo antes de emitir un pronóstico a la baja. "El podio en la sprint lo veo difícil. Si termino entre los siete u ocho primeros estaré contento. Y no es prudencia, porque soy ambicioso y siempre quiero más. Salimos sin ninguna expectativa pero sin renunciar a nada", aviso.

