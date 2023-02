Cargar el reproductor de audio

Pese a ser su undécima presentación con el equipo Repsol Honda, Marc Márquez volvió a ser el gran centro de atención al desvelarse, este martes en Madrid, los colores con los que competirá en 2023 el equipo oficial de la marca japonesa.

Su recuperación de la grave lesión en el brazo derecho, al que ha sometido ya cuatro veces al paso por el quirófano, hacen que Honda vuelva a depositar toda su confianza en el corredor español, que espera un paso adelante en la competitividad de la moto para volver a estar luchando por un título al que no ha tenido opciones desde 2019.

Con 30 años recién cumplidos y diez temporadas a sus espaldas en la clase reina, con seis títulos en el bolsillo, a Márquez no solo no le asusta la presión del momento por el que pasa la marca alada, sino que asegura haberla echado de menos.

"La presión es una cosa con la que hay que convivir, y más si tienes mentalidad de ganador. La presión te hace estar más concentrado y te da un punto más, y la he echado de menos. Me autopresionaba para intentar conseguir mejores resultados. Lo dice la historia de este equipo, tenemos que hablar de títulos", explicó Marc tras la presentación de este martes.

Para Marc el camino de la recuperación ha sido tan largo como duro, pero el de Cervera empieza a ver la luz al final del túnel.

"Cuando dejas de priorizar el lado deportivo, cuando dejas de estar dispuesto a entregarlo todo, es cuando los resultados no van a llegar nunca. Estos años he sacrificado muchas cosas y he tomado decisiones difíciles en lo personal y profesional con el objetivo de luchar por el título.

Mi estilo y mi filosofía sigue siendo la misma que cuando tenía 20 años. Evidentemente, la experiencia suma, y tengo que saber usarla en mi favor. Cuantas más armas tienes, más opciones de estrategia y más puedes gestionar la situación", argumenta.

Ahora la clave será sacarle partido a una moto que en los últimos años ha desviado el rumbo y no se ha mostrado competitiva.

"Estamos trabajando todos en la misma dirección: hacer una moto rápida, competitiva y segura. Cuando volví de mi operación ya vi un cambio de filosofía, y en Malasia fue bastante bien. No tuvimos sustos de highside, pero es que tampoco es algo que te avise, sucede de repente".

Con la temporada 2023 llegan novedades importantes, como la reducción de los entrenamientos y la implementación de las carreras al sprint los sábados.

"Serán fines de semana intensos y no te podrás perder ni un entrenamiento porque todos cuentan. Cuando hay un cambio tan grande en el formato, es normal que vaya a haber adaptaciones, y lo iremos discutiendo en la safety comission".

La falta de pegada de la moto ha disparado las especulaciones sobre un posible cambio de equipo, avalado por la propias palabras del piloto en el documental recién estrenado.

"Honda y yo nos tenemos mucho respeto, y sabemos cuando decirnos las cosas a la cara y cuando mantener la calma. Yo quiero lo mejor de ellos, e intento presionar para que así sea. Ahora es momento de ser paciente y de trabajar juntos. Estoy seguro de que volveremos a estar delante juntos", se muestra esperanzado.

Este año llega un nuevo inquilino al otro lado del box de Márquez, el cuarto en otros tantos años, tras Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, Alex Márquez y Pol Espargaró.

"Joan Mir es un piloto con mucho talento y va rápido con cualquier moto y en cualquier disciplina. Será un compañero fuerte que espero que me haga crecer. En el Repsol Honda siempre tienes compañeros de equipo rápidos, y el box debe tener dos pilotos ganadores.

Es ley de vida en todos los deportes. Siempre va a llegar un nuevo compañero que puede ser más rápido que tú. Está claro que Mir, con todo su palmarés, me lo pondrá difícil. Pero espero que eso nos empuje a los dos a estar delante", valora.

De momento, en Honda quieren esperar al último día de test en Portimao antes de hacer la evaluación final de la moto 2023.

"En Sepang me he encontrado en pista con otros pilotos y motos, y sí que hay diferencias, pero hasta que no empiece la temporada es difícil ver el alcance que tienen. Honda está trabajando, y seguro que para la primera carrera daremos un paso adelante".

De momento, Márquez no quiere presionar, de cara al exterior, más de la cuenta a Honda.

"Hay que entender cuándo es momento de presionar. Hay veces que hay que tensar la cuerda para ver una reacción. Yo exijo a Honda y ellos me exigen a mí, pero siempre ha habido un compromiso de hacerlos juntos. Tenemos dos años de contrato donde el objetivo es luchar por el mundial, hacer crecer el proyecto y volver a donde lo dejamos", señala.

"El equipo está trabajando para mejorar en los puntos en los que perdemos y mantener los fuertes", añade el catalán.

Honda ha demostrado voluntad de introducir cambios con la llegada de nuevos técnicos en puestos clave.

"En Austria tuvimos una reunión muy productiva que nos permitió reaccionar para 2023. En aquel momento teníamos que hacer cambios, y HRC lo reconoció y lo hizo. En Malasia el estilo de trabajo fue diferente, y es algo a lo que yo también me tengo que adaptar.

Márquez tiene dos años de contrato aún por delante y, a priori, está decidido a cumplirlos.

"Afronto uno de los retos más importantes de mi carrera deportiva. Primero la gloria, después la caída y ahora intentar volver a ganar. Estamos trabajando muy duro esta pretemporada para conseguir el objetivo, y si no nos queda 2024", admite.

Por último, el de Honda valoró los cambios que está viviendo MotoGP a nivel de estilo por los cambios cada día más radicales en las motos.

"Sea por el estilo de las motos, por la aerodinámica… es cierto que las carreras son diferentes, con menos adelantamientos. Pero Dorna es consciente de ello. Lo importante es ver la realidad de la situación, y creo que eventos como el del domingo [presentación de su documental en Madrid] ayudan a MotoGP. Hay que saber cómo llegar a las nuevas generaciones.

Creo que si trabajamos bien en Portimao estaremos entre los cinco favoritos", zanja el #93.

