Márquez: "El título es game over para nosotros"

Marc Márquez acabó la Sprint del sábado en Indonesia a 53 puntos del líder del campeonato, Jorge Martín, con 210 puntos en juego por delante. Sin embargo, tras tener que abandonar el domingo al romperse el motor de su Ducati, que ardió en llamas, acabó el fin de semana a 78 puntos de Martín con 185 puntos en disputa.

"El título es game over para nosotros", admitió el corredor de Gresini, insistiendo, como ha hecho toda la temporada, que el campeonato no estaba, este año, entre sus objetivos, pese a que el pasado domingo bromeó ante la insistencia sobre sus posibilidades con un "lo veo más posible que nunca".

La realidad es que el abandono del domingo dolió en la cabeza de Marc, que no esperaba perder un motor que solo cumplía su segunda carrera.

"Estábamos lejos en la clasificación, pero con el cero de Indonesia es demasiado. El objetivo a partir de ahora es tratar de mejorar nuestro punto débil, que es la cronometrada", en referencia a la Q2 y la posición en parrilla.

En opinión de Márquez, ocho veces campeón del mundo y con experiencia en estos terrenos, la lucha por el campeonato se vio simplificada el pasado domingo, cuando Enea Bastianini también acabó con cero puntos tras sufrir una caída.

"Tanto yo como Bastianini éramos los dos que no podíamos fallar, y con esos fallos el Mundial es cosa de dos", vaticina el español la pelea entre Martín y Pecco Bagnaia por la corona.

Una extraña rotura de motor bajo investigación

Lo sucedido en Indonesia sigue siendo una incógnita, el motor de la Ducati GP23 de Gresini se rompió y empezó a arder, en teoría no era un motor con mucho kilometraje, por lo que la fábrica lo ha puesto bajo investigación.

"Cuando se rompe un motor en todas las fábricas saltan las alarmas, y en Ducati están tratando de entender qué pasó, porque es verdad que se han roto motores antes, pero no de esa manera", explicó el corredor catalán, que no sabe que consecuencias puede tener este tipo de investigación. "Si tomarán medidas o no, eso es cosa suya", dejó dicho.

Lo que está claro es que la moto en llamas provocó un cero para el piloto y supuso un extra de horas trabajando en el box de Gresini. "El equipo tuvo que trabajar mucho en la moto que rompió el motor", admite.

El último podio de Márquez con Honda, la marca con la que corrió 11 temporadas ganando seis títulos y un sinfín de carrera (59), lo logró precisamente el pasado año en Motegi, cuando acabó tercero en la meta. "Este gran premio siempre había sido muy especial para mí", recordó Marc, que este fin de semana, como siempre, sabe que sus opciones pasan por hacer una buena clasificación el sábado para poder luchar con los tres pilotos que llevan la GP24, un debate que, una vez más, salió a la palestra en la previa, a vueltas con las diferencias entre la moto de este año y la del pasado que usa el español.

"Si Ducati cambió a la moto de 2024, será porque considera que es mejor", zanjó el tema.