Motegi.- Tras el gatillazo que supuso la primera vuelta del Gran Premio de Aragón, el fin de semana de su reaparición posterior a la cuarta operación en el brazo derecho, Marc Márquez pudo concluir completas las 24 vueltas de la carrera de Japón y hacerlo, además, en una más que brillante cuarta posición, atacando en la parte final de la carrera y superando a Miguel Oliveira para quedarse a las puertas del podio del gran premio de casa para Honda.

La lluvia y las complicadas condiciones del sábado fueron el mejor aliado del español para atajar la pole position, la primera en 1071 días tres años después, y una posición desde la que pudo afrontar la carrera fuera de los peligros del pelotón en la salida.

Márquez se vio superado en la primera vuelta por varios pilotos, entre ellos los tres dos podio, pero supo estabilizarse, solucionar un problema técnico con su moto, "Honda me protege a mí y yo protejo a Honda, no voy a explicar lo que pasó", dijo, mantenerse quinto todas las vueltas y, en la última, lograr un adelantamiento para acabar cuarto.

"La sensación del fin de semana es muy buena, aunque, en un fin de semana normal, con todas las sesiones en seco, habría terminado un pelín más atrás, el séptimo o el octavo", explicó.

"Estoy muy contento, sobre todo porque fue una carrera sólida, y no sentí dolor en ningún momento. Por eso pude atacar a Oliveira al final de la carrera, algo que no podía hacer desde hace mucho tiempo, más bien me atacaban a mi", añadió.

La prueba física tras la cuarta operación parece que va superándose de forma positiva, "ya no pienso en el brazo, no hablamos de ello en el equipo, solo con Alberto Puig, que es quien ha seguido más de cerca el tema".

"La confianza aumenta, pero tenemos que ir con calma porque los puntos débiles de la moto siguen allí", recordó.

En la información previa a la carrera se indicaba que Márquez iba a salir con goma dura trasera, pero a última hora la cambio por la blanda.

"Pusimos la goma blanda detrás porque quería atacar, pero tuve un problemilla que hizo que me adelantaran varios pilotos. Lo bueno es que lo solucioné cambiando el mapa en la segunda curva de la primera vuelta", dijo aliviado.

Por la mañana, en el calentamiento, el de Honda sufrió una caída sin consecuencias.

"Me caí en el warm up y creo que fue positivo, porque si no me podría haber caído en la carrera".

Para Márquez, las MotoGP de hoy en día han cambiado mucho y eso dificulta su habitual estilo al ataque.

"Ya no estamos en 2019, sino en 2022. Las motos han cambiado y ahora cuesta mucho adelantar. Si vas detrás de alguien es muy complicado".

"No esperaba terminar tan bien físicamente", zanjó el catalán cuando le preguntaron cómo se encontraba tras su primera carrera completa en cuatro meses.