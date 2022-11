Márquez: "O terminaba en el podio, o en el suelo"

Cargar el reproductor de audio

Cheste.- El de Honda fue un epilogo perfecto de lo que ha sido la temporada y el rendimiento de su moto, tres de sus máquinas terminaron en el suelo la última carrera del año, siendo la de Takaaki Nakagami la primera en cruzar la meta, 14º, a más de 26 segundos del ganador.

Pese a que el resultado no era el esperado, Marc Márquez no quiso centrarse en la carrera de Valencia para evaluar lo que ha significado para él volver a la competición tras la cuarta operación en el brazo derecho.

"Hubiese firmado este regreso en cualquier servilleta. Eso confirma que hice bien al operarme después de Mugello. Porque me podría haber arrastrado hasta final de año, pero eso habría condicionado 2023", explicó este domingo en Valencia.

Marc adelantó los plazos de reaparición para poder llegar a Misano y trabajar en el test de cara a 2023, volviendo a competir en Aragón, una carrera que acabó para él en la primera vuelta.

"El riesgo físico de volver en Aragón fue muy bajo, porque la intensidad fue baja. Ahora toca trabajar mucho este invierno muscularmente para colocar el hombro dónde toca", añadió.

El martes, de nuevo en Cheste, arranca la pretemporada 2023 con una jornada de test oficial que para Honda es crucial.

"Sé que la moto del martes es un primer paso, pero hay que dar más", reclama Márquez.

Con lo visto este fin de semana, si Honda es capaz de darle una moto con cara y ojos, nadie descarta al catalán para todo.

"De entrada, el año que viene no soy para nada favorito porque no he ganado una sola carrera. Por eso hay que mejorar, pero no solo depende de mí. Somos los últimos en la clasificación de constructores", sin olvidar que es el único fabricante que no ha ganado este año en MotoGP.

Centrándose en la carrera, Marc dijo en la previa que no descartaba luchar por el podio.

"Hoy no valía otro resultado que no fuera acabar en el podio. O terminaba en el podio o dónde he acabado (en el suelo). La potencia hoy no era la misma, y pensé que podía recuperar en la frenada. Al volver al taller se ha visto que había un problema porque teníamos menos potencia", desveló antes de añadir: "Tenemos que entender por qué pasa algo cada fin de semana".

Márquez, seis veces campeón de MotoGP entre 2013 y 2019, ha visto, tras su lesión, como Joan Mir, Fabio Quartararo y, hoy, Pecco Bagnaia, han asaltado la corona.

"Hoy Pecco hizo lo que tenía que hacer, pero el campeonato lo ganó en Malasia. Allí dio un puñetazo encima de la mesa. Es el campeón merecido porque es el que ha demostrado tener más velocidad. No creo que sea el único título que gane Pecco", pronosticó.

"Este ha sido un campeonato en el que se ha fallado mucho. Pero se falla porque te aprietan los rivales".

Marc está totalmente en manos de su fábrica para que logren dar con la tecla y hagan una moto competitiva, aunque el campeonísimo asegura que "confío plenamente en Honda", y sobre todo poder recuperarse plenamente de su lesión. "Lo que quiero es un invierno sin camillas", suplicó el de Cervera.