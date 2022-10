Márquez: "No engaño a nadie, dije que acabar 7º era nuestra posición"

Cargar el reproductor de audio

Sepang.- Esta vez no pudo luchar por el podio, en una pista con unas exigencias físicas para el piloto, y mecánicas para la moto, mucho mayores que las de Australia, donde fue tercero, Marc Márquez terminó a 14 segundos del ganador, Pecco Bagnaia, después de que en las últimas vueltas Jack Miller le arrebatara la sexta plaza.

"No engaño, ayer dije que un séptimo puesto era bueno, y que acabar más adelante era un regalo. Claro que me sabe a poco, pero es lo que hay, hemos quedado muy lejos del ganador en segundos, que al final es lo que se mira", valoró.

"Lo hemos intentado, he salido caliente para seguir a los de delante, he hecho una buen vuelta, pero estaba consumiendo mucho neumático y al final de la carrera lo he pagado. Cuando no tienes la velocidad no puedes gestionar", se lamentó.

Márquez ya avisó que en Sepang iba a sufrir y al final es lo que sucedió.

"Sabia que este circuito era uno de los peores para mi estilo de pilotaje y también para la moto, sin motor en la recta no puedes hacer nada", dijo.

Pero lo más importante es que a nivel de la lesión en el brazo, no hubo ningún paso atrás.

"Fisicamente me he encontrado bastante bien. Al sufrir y pelearte con la moto, te cansas más y en la vuelta cuatro o cinco estaba ya soplando dentro del casco, y eso no es bueno. Así que he decidido calmarme un poco. He sufrido más que en Japón, se requiere mucha fuerza en este circuito, pero no ha sido un limite, el limite ha estado en otra parte", en referencia a la moto.

Cada día que pasa, Marc da más la impresión de haber dejado atrás su lesión en el brazo.

"Ahora espero hacer otro pasito en estas dos semanas hasta Valencia, como hice después de Buriram. Se han quemado las etapas muy rápidamente, creo que en Valencia podemos hacerlo mejor que aquí", avanzó.

Para el de Honda acabar la temporada con una victoria, sin duda, sería el mejor cimiento para empezar a preparar su retorno, cien por cien, en 2023.

"No he dicho nada de pelear por ganar, veremos como va el fin de semana de Valencia, es un circuito que me gusta, pero hay pilotos que irán muy rápido, las Ducati seguro, pero un top 5 si se cuadra todo es factible. Pero veremos cuando lleguemos allí la situación y si no hay sorpresas y puedo lograrlo, hay que esperar a estar allí", zanjó el de Cervera.