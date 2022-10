Márquez: "Estar en el podio es importante, es lo que quería y estaba buscando"

Cargar el reproductor de audio

Phillip Island.- Cuando Alex Rins y Marc Márquez superaron a Pecco Bagnaia en el inicio de la última vuelta, nadie en absoluto dudaba que el de Honda iba a intentar, por todos los medios, lograr adelantar a la Suzuki y volver a la victoria un año después de la última, la lograda en el Gran Premio de Emilia Romana la pasada temporada. Sin embargo esta vez la Honda no acompañó al piloto y tuvo que conformarse con la segunda plaza ante un Rins que se defendió a la perfección.

"Estar en el podio es lo más importante, les o que iba buscando y queriendo alcanzar para dar motivación, sabía que las dos oportunidades eran aquí y en Valencia. Hemos trabajado mucho, buscando el detalle desde el sábado, hemos podido jugar y hacer adelantamientos como antes, desde la moto se me ha pasado muy rápido la carrera, ha sido un buen espectáculo creo".

Viendo la carrera del de Honda este domingo, uno podría pensar que estamos de nuevo ante el Márquez de siempre.

"No sé si seré como el de antes otra vez, hoy he podido luchar por la victoria, empezando por una apuesta arriesgada, montar la goma blanda, nadie la ha usado, pero a mi me da igual, yo sí la monté".

El de Australia es el podio 100 de Márquez en MotoGP, y el 139 desde que llegó al Mundial, igualando a Angel Nieto, y ahora buscará la primera victoria de la temporada para Honda.

"En Malasia volveremos a sufrir, aquí la carrera ha sido lenta y no me ha castigado físicamente", dijo.

Al final Márquez admitió que había intentado ganar la carrera, pero no encontró el hueco para adelantar a Rins en la última vuelta.

"En la curva 2 era donde más podía adelantar, en las curvas 4 y la 10 podía, pero tenía que ser perfecto el adelantamiento, corría el riesgo de llevarme al de delante, en la recta no podía. En una última vuelta, cuando en la recta tienes más, el cuerpo a cuerpo es más fácil, como con Viñales en 2019, pero cuando tienes menos, te tienes que buscar la vida, al final donde mejor podía aprovecharlo era en la curva 2, pero Rins tapó muy bien el hueco", admitió.