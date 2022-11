Márquez, decepcionado con la Honda 2023: "No es suficiente para ganar"

Cargar el reproductor de audio

Cheste.- A Marc Márquez no se le vio para nada optimista y animado cuando se presentó, a media tarde, antes los medios para explicar cómo había ido la jornada de test, en la que dio apenas 50 vueltas y acabó (13º) con un crono de 1.30.676, a más de seis décimas del primero, Luca Marini. La gestualidad del corredor de Honda no tenía nada que ver con la alegría que desprendía tras el test de Misano, el pasado mes de septiembre.

"En Misano estaba contento por mí, porque volvía a pilotar y el brazo reaccionó bien. Aquí ha sido un test de la moto, simplemente dar los comentarios y me gustaría haber tenido más. Que el paso hubiera sido un poco más grande. No era lo esperado, pero ya me dijeron que en Malasia iban a dar un paso más respecto a lo de hoy, pero uno no vale, tienen que dar dos pasos", advirtió Márquez.

"He probado una moto prototipo con ligeros cambios de motor, chasis, aerodinámica, pero el carácter, el concepto, los problemas de la moto eran muy similares a los de este año, lo que mejoraba por una lado empeoraba por otro. Para que te hagas una idea, los tiempos con goma usada han sido muy similares, eran rápidos, de 31 bajos, pero para ser un circuito que se adapta bien a mi pilotaje no eran nada especial. El problema que tenemos no se siente tanto en este circuito, pero lo sé identificar rápido y es el mismo de siempre", añadió.

Por su lenguaje corporal y por cómo se expresaba, da la sensación que Marc quiere una moto completamente diferente a lo que le ha presentado Honda.

"Quiero pensar que esto es solo un primer paso de cara al test de febrero. Pero la dirección es muy similar a la que tenemos ahora, la sensación es de que es un pelín diferente, similar a lo de 2021-2022, pero necesitamos más, más motor, más estabilidad frenando, más cosas que están trabajando en ello.

"Siempre quieres más, no puedo decir que estoy decepcionado porque Honda está trabajando, lo están intentando, pero necesitamos más si queremos luchar por el Mundial. No es suficiente para ganar", advirtió.

Al final, uno piensa que Honda debe empezar de cero y arriesgar un poco.

"Te pueden arriesgar si sabes la dirección, en este momento no lo sé exactamente. Yo creo que la tienen clara, pero no te puedes arriesgar a tirar un tiro al aire, sabes que es un tiro, no tienes más, la moto que llegue a Malasia es con la que compites todo el año, no puedes equivocarte".

"Son ellos los que tienen que decidir, yo les he dicho que me da igual lo que hagan, como si ponen la rueda de atrás delante, yo quiero una moto que vaya mejor o que esté al nivel para ganar", recalcó.

Este martes debutaban Joan Mir y Alex Rins con Honda, pero los tiempos de los novatos no fueron muy rápidos, le preguntaron a Marc su impresión.

"Mir es un tío talentoso, Rins ha ganado la última carrera, se van a acabar adaptando seguro, van a ir rápido, pero cuando vienes de una moto tan diferente necesitas tiempo. Para mi ha sido importante escuchar los primeros comentarios, porque vienen y no están viciados, han sido interesantes".

Del lado de Honda han estado presentes en el test un gran número de ingenieros.

"Han venido a escuchar, y lo importante es que ha venido el responsable de cada área, para entender lo que se necesita y trabajar este invierno, ya han visto que hay que dar un paso más".

Se podría decir que la moto 2023 que le ha dado Honda hoy a Marc no sirve. "Hay que dar dos pasos más", insistió el de Cervera.

