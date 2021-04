Marc Márquez se perdió la temporada 2020 tras sufrir una fortísima caída en la curva 3 del Circuito de Jerez el pasado 19 de julio. Aunque pocos días después ell de Honda se volvió a subir a la moto en esa misma pista, tratando de reaparecer en el Gran Premio de Andalucía, no ha sido hasta este viernes cuando el español volvía a pisar el asfalto jerezano tras el calvario que ha tenido que pasar por la lesión.

En la previa, Márquez subió a sus redes sociales una foto en el punto de la caída y tras acabar la primera jornada del Gran Premio de España, el #93 daba por “prueba superada” el trauma de pilotar en ese punto de nuevo.

“Uno de los puntos de este fin de semana era volver a pasar por la curva 3. La primera vez he ido con cuidado, he tardado dos o tres vueltas en pasar normal en ese sitio”, admitía Márquez este viernes desde Jerez.

“Después ya me sentía bien y cómodo. Al final de la jornada he comparado los datos con las otras Honda y en ese punto era el más rápido, el tiempo respecto a los otros lo pierdo en otros puntos del circuito”, añadió.

A diferencia de 2013, cuando Marc sufrió una caída escalofriante en la recta de Mugello, esta vez el accidente no le ha condicionado.

“En aquella ocasión, en Mugello, sí me costó más, pero ahora no ha habido problema, así que podemos decir que prueba superada”.

El de Cervera (Lleida) acabó muy con muy pocas fuerzas la carrera de Portimao, la primera tras la lesión, y de cara a este segundo fin de semana, ha cambiado la forma de encarar el fin de semana.

“Hemos cambiado la estrategia de Portimao para tratar de llegar con más energía al domingo. Hemos rodado menos y con goma nueva he rodado lo justo para no desgastarme y ver si el domingo me puedo sentir un poco mejor que en Portimao”, admitió.

Además de la lesión, de la que insiste sigue recuperándose, Márquez echa de menos no haber hecho pretemporada.

“Está un poco relacionado con la falta de horas en moto. La fuerza la tengo y en la FP1 pude pilotar como quiero, incluso al final. Pero por la tarde en la parte trasera del hombro, donde me operaron, el triceps, lo tengo un poco más débil y a la que noto falta de fuerza ahí mi posición en la moto no es la misma y llegan los problemas. En Portimao no lo entendí. Ahora voy a cambiar un poco la forma de trabajar para ir de menos a más, de ser conservador a tener el físico más constante durante el fin de semana”.

Marc pudo acabar la carrera de Portugal, pero admite que en condiciones muy al límite.

“Estoy gestionando para poder terminar la carrera del domingo bien. En Portimao la terminé por terminarla. Al final solo iba encima de la moto. Aquí estoy sufriendo en algunos puntos, pero cuando quiero hacer una buena vuelta, la hago. Lo que no sé si tendré que bajar el ritmo en algunos momentos, incluso el domingo, porque si la carrera es muy rápida me costará más. Voy a tratar de no calentarme al inicio y hacer mi carrera”.

El campeón español asegura que aún no pilota lo suficientemente al límite como para empezar a dar comentarios precisos a los ingenieros de HRC, pero entiende que la moto necesita mejorar.

“Dentro de Honda estamos trabajando todos para evolucionar la moto, pero de momento este no es el problema en mi lado del box, nuestro problema ahora es más a nivel físico. Las sensaciones empiezan a ser más parecidas a las de antes, pero en algunos puntos del circuito pierdo bastante por la posición encima de la moto y por la falta de fuerza. Se necesita tiempo, lo ideal sería hacerlo solo en un circuito, pero nos toca hacerlo durante la temporada con otros pilotos en pista”, zanjó el de Cervera.

Las fotos de Marc Márquez en el Gran Premio de España 2021 de MotoGP

