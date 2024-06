Márquez: "No me siento culpable de que Pramac abandone Ducati"

La primera sesión del Gran Premio de los Países Bajos dibujó un pulso simulado entre Pecco Bagnaia y Marc Márquez, que acabaron 1-2 separados por 65 milésimas. Pero la Práctica de la tarde, la que daba los diez puestos de acceso directo a la Q2 la cosa cambió ligeramente. Bagnaia volvió a liderar, pero Marc solo puso ser sexto a más de medio segundo (0.511).

El de Gresini no tuvo una segunda sesión tan plácida como la primera, se le vio al límite, salvando un par de caídas claras y con problemas inesperados que le hicieron entrar en el box nada más salir de él.

"Las sensaciones del día han sido bastante buenas, sobre todo por la mañana, me he encontrado bien enseguida, como si no hubiéramos parado tres semanas. Por la tarde me ha costado un poquito más, creemos que sabemos por qué, pero mañana lo vamos a confirmar. Hay dos pilotos que están por encima del resto, uno dos pasos, que es Pecco, y el otro uno, que es Maverick Viñales. Luego estamos unos cuantos bastante a la par", fue el resumen del día presentado por el corredor de Gresini.

Marc Márquez, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

La conclusión del día, sin embargo, es que Bagnaia está en estado de gracia y que, ahora mismo, está muy por encima del resto.

"Cuando entras en la espiral positiva, en la espiral de la confianza, todo te sale, vienes de ganar dos carreras, llegas a un circuito en el que ganó el año pasado, que le gusta, que lo lleva tatuado… Sin duda está en espiral positiva, le sale todo y está yendo muy rápido. Toca aguantar y aprender de lo que está haciendo", aportó.

No siente la culpa por la marcha de Pramac

Una de las noticias del día fue el anuncio de Pramac, que deja Ducati para irse con Yamaha, parte del precio que debe pagar la casa de Bolonia para tener a Márquez en el equipo ofíciala tras el famoso: "Pramac no es una opción para mi", que desencadenó la tormenta en Mugello.

"Punto número 1: no me siento culpable de que Pramac abandone Ducati, porque yo no he hecho nada. Si que es verdad que como piloto de Ducati me hubiera gustado que hubieran continuado, porque serian dos motos más en pista, más información y es un equipo importante dentro de Ducati. Como aficionado de MotoGP creo que es una buena noticia. Por un lado egoístamente hablando prefiero dos Ducati más en pista, pero como aficionado era el paso normal, que uno de los equipos de Ducati se fuera con Yamaha, para el campeonato tener cuatro motoso japonesas, dos italianas menso en pista, menos monarca, abre más opciones a otros fabricantes, patrocinadores…".

Marc Márquez, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

También ha asegurado Bagnaia, en varias ocasiones ya, que desde Jerez Márquez recibió actualizaciones en su GP23 que la ponen a al altura de la GP24.

"Si no me están engañando, no", cortó el español. "Al final llevo la misma moto que Alex (Márquez), que Bezzecchi y que Di Giannantonio, que es la del año pasado. Es una moto que va muy bien, no sé cuánto mejor o peor es la 2024 porque no la he probado. Como ya se sabe, hay las 24 del Pramac y del equipo oficial, y las 23 de Gresini y VR46. Pero me encuentro muy bien con la moto y he demostrado, y otros pilotos también, que se puede ir rápido con ella".

Le insistieron en la mejora recibida desde Jerez en su moto y se lió un poco.

"Sí, una mejora me han traído. No se puede decir cuál, pero es la misma que han dado a los demás pilotos. Ducati tiene una política que como piloto es difícil de entender, porque siempre quieres más, pero para el fabricante es la correcta. Cuando una moto 2023 recibe algo nuevo, el resto han de recibirlo igual. Creo que para el proyecto es una política acertada, por muy adelante que estés en la clasificación no tienes beneficios", aseguró.

Y ahí entró en una pequeña contradicción.

"Ese es uno de los puntos en los que fue más honesto Gigi Dall’Igna el año pasado, que si estaba luchando con otras Ducati iba a tener lo mismo, pero si luchaba contra motos de otras fábricas, sí iba a tener más mejoras. Ahora estoy luchando con otras Ducati, mi moto va bien y no tengo ninguna queja", dijo, dejando la puerta abierta a que, si lucha con KTM o Aprilia, sí las tendrá.

De cara a este sábado, Marc tiene claro su objetivo: "Aspiro, o me gustaría estar, en las dos primeras filas de la parrilla, 'maximisimo', en tercera fila", zanjó.