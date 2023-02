Márquez, sobre su futuro: "Todas las decisiones son conjuntas con Honda"

Cargar el reproductor de audio

La incapacidad de Honda de hacer una moto ganadora en los últimos años ha llevado a muchos a preguntarse cuánto aguantará con ellos Márquez. El multicampeón tiene contrato hasta 2024, pero en la docuserie 'All in' de Amazon Prime deja claro que, el pasado verano, dijo a sus jefes que si no le daban las herramientas necesarias para ganar se buscaría la vida.

Precisamente fue en un evento de esa docuserie (que se estrena el lunes 20 de febrero) donde Motorsport.com pudo hablar con el #93, y le preguntamos si en caso de no poder luchar por victorias este año, daría a Honda la oportunidad de volver a intentarlo en 2024 o si valoraría una salida de antemano. Y si, en ese segundo caso, Honda se lo pondría fácil: "Lo bueno es que con Honda tengo una relación tan buena y nos respetamos tanto... me siento muy respetado a nivel de fábrica por Honda y yo los he respetado tanto desde que llegué a MotoGP en 2013, y nos hemos aportado tanto mutuamente que todas las decisiones son conjuntas".

"Creo que sería un error y no es mi estilo forzar ninguna situación, todo es de manera conjunta, tiene que fluir, pero mi ilusión es volver a ganar con Honda. Esto es lo que tengo ahora mismo en la cabeza", aseguró.

De hecho, Marc Márquez tilda de rumores que esté valorando dejar Honda: "No me lo planteo, eso ha sido un rumor que ha aparecido por la situación en la que está Honda estos dos últimos años, pero no me estoy planteando un cambio de aires. Tengo dos años de contrato. Sería un error grande estar ahora en febrero planteándose un cambio de aires cuando tienes dos años de contrato con Honda".

El de Cervera considera un error pensar solo en los últimos tiempos y olvidar lo que ha conseguido junto a los nopones desde que debutó en MotoGP: "A mí me gusta coger el global de todo, y el resumen es que de 2013 a 2020 ganamos seis títulos, luego yo me lesioné y he tenido dos años en los que casi no he estado en pista. A nivel físico muchas veces estaba en pista, pero no pilotando como quería, y luego Honda ha sufrido".

"La Honda sempre ha sido una moto difícil, en 2018, 2019... gané muchas carreras pero las otras Honda tampoco estaban, así que eso me da confianza de que ojalá este año podamos estar muchas más Honda delante. Pilotos no van a faltar, tenemos a Alex Rins y Joan Mir, dos pilotos con contrato oficial de HRC que lo van a hacer muy bien".

Márquez admite que nadie sabe lo que pasará en dos años, pero quiere dejar claro que su principal deseo es ganar... con Honda: "Lógicamente cuando hablamos con Honda, siempre lo vemos todo muy a largo plazo. Yo le he dicho a Honda muchas veces que mi objetivo es ganar, y mi objetivo es hacerlo con ellos. Pero el objetivo principal es ganar".

"Luego hay muchas circunstancias que pueden cambiar. En dos años no sé cómo estará Honda ni cómo estaré yo. Y ojo, si yo quiero seguir con ellos... o ellos quieren que yo siga. Pero eso son suposiciones y ahora en este momento no toca eso, así que el objetivo principal para los dos es seguir ganando conjuntamente".

Por último, hablando de la situación que atraviesa el fabricante, mientras Yamaha parece haber dado con un motor que funciona, Ducati incluso amenaza con dar un paso más con la moto campeona y Aprilia se consolida como segunda o tercera fuerza, dijo: "Yo creo que la situación es dura para todos, pero sobre todo para Honda. Es dura para mí porque me siento piloto Honda, de la familia Honda, y es dura a nivel deportivo. Pero también ver cómo lo sufren ellos. Y para Honda es duro".

"Somos el Repsol Honda Team y estamos obligados a luchar por títulos cada año, sea yo o sea mi compañero, uno de los dos tiene que llevarse el título. Si estás en el mejor equipo del mundo, con el mejor palmarés, estás obligado a ello".

