Márquez: "He conseguido llevar la nueva Honda a mi terreno"

Honda presentó el nuevo prototipo MotoGP 2022 diseñado a partir de una hoja en blanco, con un nuevo motor y un concepto completamente diferente a la RC213V que los dos últimos años tantos problemas había causado a los pilotos de la marca.

El primer impacto de Marc Márquez con la moto en Malasia dejó algo descolocado al campeón español, que llegó a admitir que iba a tener que cambiar su forma de pilotar si no era capaz de llevar la moto a su terreno.

Después de tres días de test en la Isla de Lombok, en Indonesia, Márquez terminó anunciando que la nueva RC213V ya está para pilotarla como a él le gusta.

"Estoy contento de como ha terminado la pretemporada, lógicamente siempre quieres más, pero estoy satisfecho en resumen", explicó Marc al final del día, en el que cerró 74 vueltas al corto trazado de Mandalika, con un mejor tiempo de 1.31.793, a 0.733 del mejor tiempo del día y de todo el test, dejado por su compañero de equipo, Pol Espargaró.

"Satisfecho sobre todo aquí en Mandalika, porque hemos logrado un cambio muy grande a nivel de sensaciones comparando lo que me encontré en Malasia a como he acabado pilotando aquí", explicó.

"Ya dije que mi intención en este test era traer la moto a mi terreno. Hay un moto nueva en Honda, con un cambio muy grande que de entrada para mi pilotaje no me terminaba de gustar", admitió.

"Pero de eso se trata, la moto tenía potencial, a una vuelta podía ir rápido pero a nivel de ritmo me costaba. En Mandalika lo que he hecho ha sido traer la moto a mi terreno, perder quizá en la vuelta rápida, pero tenerla lista para un ritmo bueno, para sentir el tren delantero, para sentir el tren trasero y creo que lo hemos conseguido. Hemos hecho bastantes cambios a nivel de setting y los tiempos venían, también hemos hecho muchos cambios aerodinámicos y los tiempos también venían, significa que el potencial está ahí, así que me voy de estos tres días de test bastante satisfecho", fue la valoración del catalán que, sin embargo notó el esfuerzo físico. "Disfrutar ha sido la forma de sobrevivir hoy, porque me dolía el hombro".

Agotada la pretemporada, la siguiente cita es el arranque del Mundial con el Gran Premio de Qatar, el 6 de marzo.

"La próxima vez que nos subamos a la moto ya va a ver en un gran premio y eso son palabras mayores, pero en general las sensaciones encima de la moto han cambiado muchísimo de cómo comenzamos y cómo hemos acabado la pretemporada, a mejor lógicamente".

"Se que no llego al cien por cien a la primera carrera como me gustaría, pero ahora tengo dos semanas en casa, donde me tengo que cuidar el hombro y el físico, y entrenar. A ver en Qatar qué podemos hacer, hoy he hecho un tirada de diez vueltas y me he sentido bien, poco a poco seguimos con nuestra progresión y eso es lo más importante", apuntó.

Unas sensaciones y un ritmo que según Marc ahora mismo no serían suficientes para pensar en ganar la carrera de Losail.

"Estoy el 14 (risas), inicialmente esta moto no me gustaba a nivel de ritmo, pero ahora las sensaciones son buenas", zanjó en referencia a la hoja de tiempos del test.

