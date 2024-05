Márquez: "Confío en que llegue la primera victoria, pero no voy a obsesionarme"

Desde que salió de Honda para abrazar una Ducati GP23 del equipo Gresini, Marc Márquez, ganador de 85 carreras mundialistas, 59 de ellas en MotoGP, ha coqueteado reiteradamente con la victoria, pero sin conseguirlo, algo con lo que no quiere "obsesionarse".

Márquez fue segundo en la Sprint de Portimao, volvió a ser segundo en la Sprint de Austin. En Jerez subió el nivel y acabó segundo la carrera larga, tras un espectacular duelo con Pecco Bagnaia, rematando en Le Mans con un doble segundo puesto, el sábado y el domingo, esta vez superando al bicampeón del mundo en la última curva. Cinco veces rozó el español una primera victoria que se resiste, por el momento.

Sin embargo, tras verle en pista y, sobre todo, tras ver como se comporta en el podio y en el paddock, nadie duda de que ese primer triunfo llegará más pronto que tarde para culminar, definitivamente, la travesía del desierto que ha supuesto su lesión en el brazo derecho.

Una victoria que, por qué no, podría llegar en su gran premio de casa, en Barcelona la próxima semana.

"No, en Montmeló me atrevería a decir que no será, por historial en MotoGP, es el peor circuito para intentarlo", admitió este domingo Márquez cuando Motorsport le apuntó esa posibilidad.

Marc Márquez, Gresini Racing Foto de: Marc Fleury

"Pero veremos qué tal se nos da con esta moto, no descarto nada a priori", añadió, ya que con la Desmosedici aún no ha girado en el trazado catalán.

"A partir de aquí, si continuamos trabajando igual que hasta ahora, confío en que la primera victoria llegue, pero no quiero obsesionarme con eso", quiso remarcar.

"El tema es que esa primera victoria puede llegar, pero para luchar con estos dos pilotos tienes que ser perfecto en todos los ámbitos", dijo en referencia a Jorge Martín y Bagnaia.

"El error que cometimos el viernes en Le Mans, por ejemplo, lo puedes salvar un fin de semana, como pasó esta vez, pero no en todos los grandes premios. Tendremos que estar muy atentos porque ellos no fallan en ninguna clasificatoria, siempre salen de las dos primeras líneas y eso facilita mucho la vida", dijo en referencia a que no pasó de la Q1 y salió 13º en parrilla.

Mira: 'POR OREJAS' #100: Martín gana a Márquez el primer asalto en Ducati | El PODCAST de Motorsport.com

Pese a ello, logró remontar, tanto el sábado como el domingo, hasta la segunda posición, algo que él mismo veía casi imposible.

"Solo hay que mirar cuantos pilotos han remontado de la posición 13ª a la segunda en el MotoGP actual. Sí que es difícil adelantar, pero es verdad que el sábado tras la sprint race recalqué, y mandé un mensaje con segundas, de que para mi era más importante el ritmo de después, que la remontada en la salida. El ritmo de después te marca la carrera larga del domingo. Hacer una salida irreal como la del sábado depende de muchos factores. El domingo la salida fue buena pero no como la del sábado. El ritmo que tuve en la sprint me dio la tranquilidad el domingo durante toda la carrera de ir poco a poco, tener al tercero ahí cerca, que era el (puesto) que yo buscaba, lo pude pasar y vi que tenía ritmo. Es verdad que coincidió en una vuelta (15) que yo hice mi mejor tiempo y ellos (Martín y Bagnaia) se adelantaron, y ahí les recorté un segundo, el que había perdido con Fabio Di Giannantonio. Así que contento de luchar con los dos gallos de Ducati".

Marc Márquez, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Y si la salida del sábado en la sprint fue espectacular, iba cuarto en la primera vuelta, el domingo no se quedó atrás.

"Intenté hacer una salida como la del sábado, pero también depende mucho de como salen los otros y en la curva 1 no pude mantener la línea como el día antes, por dentro, había un piloto y ahí podía perder tiempo. Al asegurar la posición y pasar la primera chicane no pudo avanzar tantas posiciones", explicó.

Uno de los momentos culminantes de la carrera llegó al final, cuando Marc adelantó a Bagnaia para quitarle el segundo puesto del podio.

"Me lancé desde lejos, desde muy lejos. El sábado en esa curva (9-10) no tenía confianza y, en cambio, el domingo tenía mucha, podía frenar muy tarde, podía parar la moto yendo detrás de otros pilotos. Además es una curva en la que puedes fallar y hay margen para maniobrar, te puedes ir un poco largo en la chicane y volver. Al ser la última vuelta (de la carrera) esperaba que Bagnaia atacara a Martín, porque lo vi muy agresivo en Jerez (con Marc, al que le devolvió dos adelantamientos) y pensaba que iba a ir a por él, porque tenía aceleración, pero vi que no lo atacaba y pensé que yo podía pescar algo. Salí muy bien de la curva ocho, pero no lo suficiente para pensar en lanzarme, pero cuando vi que (Pecco) tampoco se defendía me tiré. Luego no sabia muy bien dónde estaba él y en la curva 11 me he defendido y he salido a toda velocidad, pensaba que vendría a por mi encendido. Pude ver luego en las imágenes que lo intentó, que estaba pegado a mi en la última curva, pero yo tenía ritmo y velocidad en el sector cuatro y estaba tranquilo, pero los dos (Jorge y Pecco) hicieron una gran carrera", remarcó.

Un adelantamiento cargado de valor y simbolismo, aunque Marc le quitó un poco de importancia.

"Fue un adelantamiento bueno, pero no fue para la victoria. Dejó un buen sabor, sí, porque fue una buena maniobra, pero fue uno más. Un adelantamiento, para ser especial tiene que ser el de la victoria", puso el nivel por las nubes.

Aunque Marc no quiera obsesionarse con la victoria ni diga, públicamente, que su objetivo real es luchar por el título, ahora mismo es tercero de la general a 40 puntos de Martín y solo dos de Pecco, a lo que sí da mucho valor el catalán es a su estado de ánimo.

"Lo que más tranquilidad me da, y se puede ver en mi cara, es que me estoy divirtiendo. Solo hay que mirar a la gente para ver rápidamente si uno se divierte o está sufriendo. Este año hay relax, lo estamos pasando bien… el sábado clasificamos 13º, qué vamos a hacerle, no podemos hacernos mala sangre. Sabíamos que podía pasar en algún gran premio y pasarás más veces, porque hay cositas, detalles que en MotoGP te hacen perder seis posiciones de golpe con solo dos décimas. Pero este año está siendo para disfrutarlo y me estoy divirtiendo mucho", zanjó feliz el #93.