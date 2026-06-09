Márquez, cauto pese a su victoria: "Aún estoy lejos de mi mejor nivel"

Marc Márquez afirma que su impresionante victoria en el Gran Premio de Hungría no significa que haya completado aún su último retorno a lo más alto de MotoGP, ya que insistió en que aún no está rindiendo al máximo.

El piloto oficial de Ducati volvió al escalón más alto del podio en el Circuito de Balaton Park el pasado domingo, tras imponerse a Pedro Acosta en un duelo directo para lograr su victoria número 100 en el Mundial de Motociclismo

Esto se produjo apenas una semana después de su buen retorno a las pistas en el Gran Premio de Italia, tras una nueva operación en su hombro derecho, en mayo, que finalmente le puso en el buen camino hacia la recuperación.

Pero el nueve veces campeón del mundo afirma que su resultado en Hungría no es una prueba concluyente de su recuperación, especialmente debido al trazado del circuito, e insiste en que aún no ha recuperado su plena forma tras su caída en el Gran Premio de Indonesia, del pasado octubre.

"Estoy muy contento de volver a la victoria, y espero y deseo que este sea mi último 'comeback'. Pero sé y entiendo que este retorno aún no ha terminado", afirmó. "En Hungría hemos ganado, pero en un circuito que me ha ayudado mucho en las curvas de izquierdas. Mi condición física no era la mejor, estaba un poco más débil y me costó más".

"Pero simplemente creí en ello y lo conseguimos. Lo volvimos a hacer, regresar después de Indonesia y volver a ganar. Ha sido algo duro físicamente, pero aún más duro mentalmente. Siento que todavía estoy lejos de mi mejor nivel, de la forma en que quiero pilotar. Pero, de todos modos, sigo siendo rápido".

Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Ferenc Isza / AFP vía Getty Images

Desde el comienzo del fin de semana, Márquez había restado importancia a sus posibilidades de lograr un buen resultado, afirmando que repetir su doble victoria de 2025 era muy difícil, y que el resto estarían haciendo algo mal. Su opinión no cambió tras superar a Pedro Acosta en la clasificación o la sprint del sábado, insistiendo en que no estaba en forma físicamente para mantenerse competitivo a lo largo de la distancia de una carrera larga.

Pero Márquez mantuvo que no estaba subestimando sus posibilidades, persistiendo en que creía sinceramente que no sería capaz de convertir su velocidad a una vuelta en una victoria en carrera.

"Soy un optimista, pero, por supuesto, [la victoria] no estaba en el plan", explicó el vigente campeón del mundo. "Se puede ver en los papeles que no miento. Solo en la FP2 lo di todo. Pero en Mugello, por ejemplo, no tenía ese ritmo para hacerlo, y entonces sufrí mucho. Pero aquí me estaba yendo bien con mi estilo de pilotaje, y eso me ayudó mucho a ahorrar energía".

"Es cierto que, quizá por primera vez en mi carrera, tuve un problema de calambres en el brazo izquierdo, porque estaba forzando demasiado en carrera. En el hombro, me siento vacío. Cuando adelanté a Acosta, gasté mucha energía. Fue una bonita lucha. Pero luego apreté durante dos vueltas y me dije: 'Vale, ¿cuántas vueltas quedan?' Y aún quedaban 10".

Márquez dijo que su victoria en Hungría le había "salido cara", tras haber pagado un precio muy alto para volver a la victoria tras el accidente provocado por Marco Bezzecchi en Indonesia el año pasado.

"Nos llevamos 37 puntos. Siento que esta victoria quizá haya sido demasiado cara porque, desde Indonesia, he sufrido mucho", comentó. "Ya entendí en 2020 que la vida de un deportista puede cambiar de un día para otro. Fue algo duro físicamente, pero aún más duro mentalmente. Hemos trabajado mucho. Las primeras carreras fueron muy duras y ahora solo tengo fe. Intento darlo todo al 100 %".