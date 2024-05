Márquez dice que "no todo es casualidad" en sus fulgurantes salidas con la Ducati

A la espera de una primera victoria con Ducati que se está haciendo de rogar, Marc Márquez sigue acumulando segundas posiciones y lográndolas tras espectaculares remontadas, como hizo en las dos carreras del Gran Premio de Francia o este mismo sábado en el Circuit de Barcelona, donde salía 14º en parrilla y en las dos primeras curvas ya se había sacado a cinco o seis pilotos de en medio, incluso pese a tener un toque con Jack Miller que le hizo saltar la aleta izquierda de su Ducati por los aires.

Viendo la salida del sábado en Le Mans, donde ganó siete posiciones, o la de ayer, uno podría pensar que Márquez tiene una estrategia clara antes de tomar la salida o estudia las de años anteriores, como la de Enea Bastianini en 2023, que recuperó muchas posiciones pero con un resultado muy diferente, ya que acabó provocando la caída de otros cuatro pilotos.

Este domingo, tras el Warm Up, en el que Marc hizo el cuarto mejor tiempo, y durante la 'Rider Fan Parade’ en la que todos los pilotos de MotoGP dan una vuelta al circuito con un remolque, Marc destacó que "ha sido muy bonita la vuelta al Circuit con el carricoche, con mucha gente en las gradas y el apoyo de la afición que se siente, a ver si me dan un empujoncito, solo pido eso, un empujoncito en la salida a ver si puedo arrancar bien como ayer", dijo Marc a los micrófonos de DAZN. Le preguntaron si había estudiado la salida de otros años para preparar la suya. "No todo es casualidad, lo dejaremos ahí", dejó en el aire.

Sobre su propia estrategia de salida y si podía repetir lo del sábado, que remontó muchas posiciones, Marc dio algunas explicaciones interesantes.

"Todo depende de cómo dejas ir el embrague y cómo sales, es ahí donde puedes pensar en una estrategia u otra. Si sales bien tienes dos opciones diferentes y si sales mal aguantas como puedes", explicó.

"Si sales bien tienes que ser rápido de mente y entender la estrategia que necesita esa salida. Arriesgas, tienes que arriesgar y ayer tuve el toque con Miller en el que perdimos la aerodinámica, por suerte no fue a más. Tengo que sentirlo pero la carrera (hoy) es larga y si salimos mal hay que tener paciencia", zanjó el catalán.