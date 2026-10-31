MotoGP GP de Malasia

Márquez podría ser ya campeón en Qatar la próxima semana

El piloto de Ducati podría cerrar matemáticamente su décima corona mundial la próxima semana en el GP de Qatar, aunque no quiere pensar en esa posibilidad: "Quedan pocas carreras, pero muchos momentos", avisa.

Germán Garcia Casanova

Publicado: 31 oct 2026, 15:59

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Marc Márquez

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Marc Márquez tomó la decisión de parar y operarse por segunda vez el hombro lesionado, el pasado año en Indonesia, tras sufrir una fortísima caída en Le Mans el 9 de mayo, saliendo de Francia a 51 puntos del entonces líder del campeonato, Marco Bezzecchi, el corredor de Aprilia que, tras el GP de Italia amplió esa ventaja hasta los 102 puntos, una distancia sideral que a muchos les pareció ya insalvable, hasta el punto de que se celebró casi como un título.

Desde entonces, Márquez ha ido recortando la ventaja a medida que iba avanzando la temporada y los pilotos de Aprilia, Bezzecchi y Jorge Martín, éste último líder hasta que se cayó la pasada semana en Australia, han ido cometiendo errores bajo la presión aplastante de los resultados de Marc, capaz de ganar, desde aquel fin de semana de Mugello, seis de las nueve siguientes carreras, con cinco dobletes (37 puntos) incluidos.

Su última victoria, el sábado pasado en Australia, le valió para colocarse líder del Mundial con 10 puntos de ventaja sobre Martín, que se lesionó intentando evitarlo, una diferencia que este sábado, en Sepang, ha escalado hasta los 19 puntos sobre el español, retirado del gran premio, y los 52 sobre Bezzecchi, al que le ha comido 154 desde aquel domingo de Mugello.

Con esta ventaja sobre los dos únicos pilotos que aún le pueden discutir el campeonato, y con solo ya cuatro carreras y tres sprint por delante (136 puntos), se da el caso de que en Qatar, la próxima semana, donde precisamente ni él ni la mayoría de pilotos de la parrilla quieren ir, Márquez podría proclamarse ya campeón del mundo, su décima corona, la octava de la clase reina, superando el récord de Valentino Rossi.

Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Para que eso suceda, Marc debe acabar este domingo en Sepang primero o segundo. Si gana la carrera de mañana y las dos de Doha llegaría a un máximo de 436 puntos con 74 aún en juego, los de Portimao y Valencia, y solo Martín, sumando seis o más puntos; y Bezzecchi, sumando en las tres carreras 39 o más, pueden evitarlo. Si Marc acaba segundo mañana, Jorge podría impedir el título en Doha sumando 4 o más puntos, y Marco, como mínimo 37 entre mañana y las dos carreras de la próxima semana.

Márquez no quiere hacer números

Aunque son solo números, lo cierto es que con Martín lesionado (mañana no corre) y Bezzecchi a más de 50 puntos ahora mismo, las opciones matemáticas de ser campeón son son reales, unas cuentas que este domingo se le trasladaron al piloto catalán tras acabar segundo la sprint de Sepang. "Sí, existe esa posibilidad, pero a mi no me cambia nada", cortó las especulaciones.

"Lo único que quiero es intentar sacar el máximo y seguir con la misma mentalidad. Soy muy consciente, y como se ha visto en este campeonato, quedan pocas carreras pero muchos momentos. Y en un fin de semana puede pasar de todo, así que primero mañana y luego ya veremos que pasa en Qatar", bajó la euforia.

Marc Márquez felicita a Pedro Acosta por su victoria este sábado en la Sprint de Malasia

Foto de: Mohd Rasfan - AFP - Getty Images

Por su experiencia y por lo visto esta misma temporada con las caídas de los pilotos de Aprilia, Marc es consciente de que aún puede haber alguna trampa por el camino.

"En esta fase del campeonato la carreras cuestan mucho, porque hay pilotos que no se juegan nada, simplemente la gloria de ganar la carrera. Es ahí, cuando tú te estás jugando el campeonato, que toca gestionar todos esos momentos y soy consciente de que mañana habrá un Pedro Acosta fortísimo que quiere ganar carreras, un Alex Márquez muy fuerte, Ai Ogura, Bezzecchi... así que intentaremos dar el cien por cien".

Un cien por cien que no quiso reducir al objetivo de acabar por delante de Bezzecchi, como se había marcado este sábado en la sprint. "El objetivo es intentar estar lo más cerca posible de los 25 puntos. Este es el objetivo principal", informó un Márquez al que le pidieron una valoración del abandono de Martín fruto de su lesión en la mano derecha.

"Es normal lo que ha intentado Martín este fin de semana jugándose un Mundial, y le deseo una pronta recuperación. Seguro que lo va a probar otra vez la semana que viene (en Qatar). Pero si un piloto duro como Martín, jugándose un Mundial, no ha podido es porque le duele de verdad", zanjó el de Cervera.

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